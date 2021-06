Covid-19 : levée du plan blanc à l'Hôpital Nord Franche-Comté

L'HNFC officialise, ce vendredi 11 juin, la levée du plan blanc à Trévenans en vigueur depuis le 27 octobre 2020. Les hospitalisations, interventions chirurgicales ou consultations qui avaient été reportées peuvent donc reprendre pour les patients. Il n'y a plus qu'un service dédié au Covid-19.

Les visites, hospitalisations et interventions chirurgicales hors-covid peuvent reprendre à Trévenans. L'Hôpital Nord Franche-Comté annonce ce vendredi 11 juin la levée du plan blanc dans l'établissement, en vigueur depuis le 27 octobre 2020. Le dispositif permet une réorganisation des services pour faire face à de graves menaces sanitaires. Il est levé à l'HNFC depuis ce mercredi 9 juin.

Les chiffres sont meilleurs à Trévenans. L'hôpital ne compte plus qu'un seul service dédié au Covid. 21 patients y sont toujours hospitalisés, dont quatre en réanimation. Il y en avait plus d'une vingtaine en réa au plus fort de la troisième vague, en avril dernier, selon l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté.

Reprogrammation des opérations chirurgicales

Déprogrammées à cause de l'épidémie de Covid, les hospitalisations, consultations et accès aux centres de prélèvements vont reprendre progressivement à la normale, indique l'Hôpital. "Pour les actes opératoires, l’objectif est d’organiser la reprise d’activité en fonction des priorités médicales et en prenant en compte les reports d’interventions pendant la crise sanitaire", précise l'HNFC dans un communiqué.

Les patients seront contactés directement par les secrétariats des services chirugicaux pour proposer de nouvelles dates d'interventions chirurgicales. L'établissement demande de ne pas contacter directement l'hôpital pour éviter de surcharger le standard téléphonique. Il faut toutefois se faire dépister du Covid-19 avant toute admission en hospitalisation ou pour une intervention chirurgicale.

Reprise des visites en mai

Les visites sont déjà possibles dans les chambres des patients depuis le 18 mai 2021, dans tous les services. Elles peuvent avoir lieu l'après-midi et au plus tard jusqu'à 21h.

La mesure concerne aussi les EHPAD Maison Joly et Les Magnolias, ainsi qu’au CHSLD Le Chênois, sans rendez-vous, avec port du masque et une recommandation de deux visiteurs par chambre : "Si les proches ne respectent pas la limite de deux visiteurs par chambre, les personnels soignants leur demanderont expressément de quitter la chambre", rappelle l'Hôpital de Trévenans. Dans les chambres doubles, c'est un seul visiteur par patient.