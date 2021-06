Levée locale des contraintes sanitaires : l'ARS Occitanie n'y croit pas

Si le ministère de la Santé se veut prudent en précisant qu'aucune date n'a été avancée, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon s'est montré plus optimiste lundi en évoquant le 30 juin comme probable date de la levée de l'obligation du port du masque en extérieur, si les conditions le permettent. De là à imaginer que certaines régions puissent être libérées plus tôt, il n'y a qu'un pas. Un pas d'autant plus facile à franchir que l'agenda du préfet de la Haute-Garonne prévoit ce jeudi 17 juin dans la matinée un mystérieux "comité local de levée de confinement", et que les chiffres sont très encourageants en Occitanie.

Pourtant, pour l'Agence régionale de santé, ça ne fait pas un pli. Tout le monde aura le droit au même traitement au même moment.

La décrue est générale en France. Il n'y a pas de différence majeure entre les régions, que ce soit en terme de taux d'incidence et de taux de vaccination. C'est un schéma homogène et général. - Pierre Ricordeau, directeur ARS Occitanie

L'ARS explique aussi que les seules mesures territorialisées qui pourraient être mises en œuvre seraient des mesures de contrainte lors d'événements particuliers comme le week-end taurin de Nîmes, ou en cas de cluster.

Sous le seuil d'alerte en Occitanie mais pas encore au niveau de l'été 2020

En Occitanie, tous les départements affichent désormais un taux d'incidence à deux chiffres inférieurs à 50, le seuil d'alerte. La Haute-Garonne connait 43 cas pour 100.000 habitants, c'est le taux le plus haut d'Occitanie devant le Gers (40) ou encore le Tarn (36). Inversement, l'Ariège n'a plus que 15 cas pour 100.000 habitants.

La semaine dernière, moins de 280 cas étaient diagnostiqués dans la région. Le virus circule encore mais on approche les niveaux du mois d'août 2020.

Dans les hôpitaux de la région, la situation est devenue largement supportable avec un niveau de mobilisation de 2 sur une échelle de 4. En Occitanie, environ 200 patients Covid sont encore hospitalisés, ce qui correspond au niveau du début de l'automne 2020, la fin septembre, mais pas encore à celui du début de l'été dernier où l'on s'approchait de zéro.

La vaccination a t-elle atteint un pallier ?

L'ARS Occitanie annonce qu'un record a été établi lors de la journée du vendredi 11 juin dernier, où 65.000 injections ont été réalisées. En juin, la région reçoit un nombre record de doses : 1,3 millions de vaccins Pfizer en quatre semaines. A titre de comparaison, 900.000 doses étaient acheminées les quatre semaines précédentes, en mai.

58% des adultes en Occitanie on reçu leur première injection, 32% ont un schéma complet. 400.000 adolescents de 12 à 18 ans sont admissibles dans les centres de vaccination. "On va voir si il y a une demande", avoue Pierre Ricordeau.

Il n'y a pas de désaffection observée, juste une saturation plus lente dans les prises de rendez-vous.

L'ARS s'inquiète davantage des personnes de plus de 65 ans qui ne sont pas allées au bout de leur démarche de vaccination, concrètement qui ont réalisé la première dose, mais pas la seconde. Notamment parmi les plus fragiles, certains malades du cancer, les personnes obèses. Moins d'un quart des patients obèses hospitalisés ont reçu leur deux doses, à l'échelle nationale.