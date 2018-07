Nîmes, France

Ce soir, si vous levez les yeux vers le ciel dans le Gard, vous verrez la Lune plus grosse et surtout orange ! C'est une éclipse lunaire totale et elle sera particulièrement longue. Ce sera même, selon les spécialistes, la plus longue éclipse lunaire du XXIe siècle.

Une lune orange et plus grosse

"Ça va démarrer vers 21 heures et ça va durer au moins trois heures", explique Philippe Tosi, animateur au Planétarium de Nîmes. "La Lune aura une belle couleur orangée, très sombre d'abord, car elle va être absorbée par l'atmosphère terrestre. Elle sera traversée par des rayons rouges et oranges".

Autre phénomène attendu ce vendredi soir : Mars sera au plus près de la Terre. "On aura l'impression de voir une grosse étoile de couleur orange, mais ce ne sera pas une étoile, ce sera l'éclat très important de la planète rouge", précise Philippe Tosi.

Visible à l’œil nu

Si vous avez envie d'admirer le phénomène, l'idéal est de se tourner vers un horizon sud-est et avoir une vue dégagée. "Le mieux c'est de quitter les lumières parasites de la villes, on part sur les hauteurs comme à Poulx, Cabrières ou même dans les Cévennes". Et pas besoin de lunettes spéciales pour l'observer, c'est sans danger. En revanche, pour prendre des photos mieux vaut être équipé avec des appareils "à montures équatoriales avec de gros télescopes". Mais on peut aussi, selon Philippe Tosi, "profiter du spectacle dans une chaise longue avec une paire de jumelles, tout simplement".

Où, quand et comment observer l'éclipse de Lune demain ? Toutes les infos sur le site de l'@afastronomie 👌 https://t.co/1tj6UuV9q4pic.twitter.com/lSqbSNUL34 — CNES (@CNES) July 26, 2018

Pour voir les photos de planètes et d’éclipses prises par Philippe Tosi, rendez-vous sur son site : www.photoastro.com.