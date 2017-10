Levothyrox : ce qu'il faut retenir de l'enquête de pharmacovigilance

L'Agence de sûreté du médicament (ANSM) a rendu ce mercredi les premiers résultats de son enquête de pharmacovigilance menée après les nombreux signalements d'effets secondaires liés à la nouvelle formule du médicament Levothyrox.

Les effets secondaires indésirables ressentis par les patients qui ont pris le nouveau Levothyrox ne seraient pas directement liés à la composition de cette nouvelle formule : c'est ce qu'il ressort de l'enquête de pharmacologie menée par l'Agence de sécurité du médicament (ANSM), qui a dévoilé ce mercredi ses premiers résultats.

"Déséquilibre hormonal"

Ce serait en réalité le changement de traitement en lui-même qui a provoqué ces effets indésirables. "Tous les effets indésirables témoignent d'un déséquilibre thyroïdien en lien avec le changement de traitement ; aucun effet indésirable d'un type nouveau, qui serait spécifique de la seule nouvelle formule, n'a été retrouvé". L'agence précise en effet que n'importe quel changement de formule "peut modifier l'équilibre hormonal et nécessiter un réajustement du dosage, qui peut prendre un certain délai".

Toutefois, les auteurs de ce rapport souhaitent que "soit mis en place un groupe de travail constitué de professionnels de santé, pharmacovigilants et patients, afin de poursuivre les investigations", car l'agence a été alertée par les cas de certains patients "qui présentent à la fois des signes d'hypo ou d'hyperthyroïde".

Plus de 14.000 signalements

Le rapport de l'ANSM donne également un peu plus d'informations sur l'ampleur de ce dysfonctionnement : les Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) ont reçu 14.633 signalements, soit 0,6% des 2,6 millions de patients qui ont un traitement au Levothyrox. Un nombre inédit mais "avec un possible effet amplificateur du portail de signalement et des réseaux sociaux", note l'agence.

Parmi les signalements, 5.062 ont été enregistrés prioritairement dans la Base nationale de pharmacovigilance (BNPV) pour les cas graves, c'est-à-dire comme ayant des conséquences sur la vie professionnelle ou familiale. Quatre de ces cas graves sont des décès, mais leur "lien avec le Levothyrox n'est pas établi". Quant aux effets secondaires les plus souvent ressentis, il s'agit de la fatigue, des maux de tête, de l'insomnie, des vertiges, des douleurs articulaires et de la chute de cheveux.