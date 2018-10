Des impuretés et des changements d'excipients pourraient être à l'origine des effets indésirables provoqués par la formule du Levothyrox mise sur le marché à partir de mars 2017, selon un chercheur toulousain qui s'exprime ce jeudi.

Des impuretés et des changements d'excipients : un chercheur toulousain a évoqué jeudi une "avancée scientifique majeure" susceptible d'expliquer les effets indésirables de la nouvelle formule du Levothyrox, dénoncée par de nombreux patients et qui fait l'objet de plusieurs actions en justice. Le médicament est utilisé pour corriger une hypothyroïdie liée à l’insuffisance de production d’hormones par la thyroïde ou à son absence.

Des impuretés repérées dans la nouvelle formule, qui semblent diminuer dans les lots plus récents

Chercheur au Laboratoire des interactions moléculaires et réactivité chimique et photochimique (IMRCP), unité mixte de l’Université Paul Sabatier de Toulouse et du CNRS, Jean-Christophe Garrigues a été sollicité par l'Association française des malades de la thyroïde, l'AFMT, pour analyser différents lots de Levothyrox dans le cadre des procédures en cours contre le laboratoire allemand Merck qui le produit.

Le chimiste a expliqué à l'agence Reuters avoir décelé différentes "impuretés" dans des lots de la nouvelle formule du Levothyrox commercialisée à partir de mars 2017. Ces éléments chimiques étaient absents des cachets de l'ancienne formule et "diminuent de façon significative" dans les lots vendus actuellement, explique le chercheur sur la base de ses propres analyses.

Une formule à nouveau modifiée pour retirer les impuretés ?

Pour l'AFMT, cette découverte pourrait laisser penser que la formule a de nouveau été modifiée par le fabricant. Selon Jean-Christophe Garrigues, la présence des ces impuretés était mentionnée par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans son rapport de juillet 2018. "Après avoir analysé l'étude de l'ANSM, nous avons réalisé notre propre chromatogramme pour séparer tous les éléments à partir des lots qui nous avaient été fournis, quatre de la nouvelle formule, trois de l'ancienne formule avant son retrait en 2017 et un vendu actuellement. Nous avons constaté un pic important d'impuretés dans la nouvelle formule", précise-t-il. "Nous devons continuer les recherches pour identifier la nature de ces impuretés et savoir si elles sont toxiques ou non", ajoute-t-il.

Un excipient incompatible avec le principe actif ?

Les analyses auraient également mis en évidence des changements d'excipients dans la composition de la nouvelle formule. "Le lactose a été remplacé par le mannitol. Or on connaît l'incompatibilité du mannitol avec la levothyroxine, principe actif du Levothyrox, non pas dans le comprimé mais une fois qu'il est absorbé", affirme le chercheur. "Cette incompatibilité avérée pourrait entraîner une dégradation du principe actif", selon le chimiste, qui évoque "une avancée scientifique majeure" dans cette crise sanitaire.

"Jusqu'à présent, jamais les effets indésirables de la nouvelle formule n'ont été attribués à la composition du médicament. Aujourd'hui, avec la piste des impuretés et la voie de la dégradation, nous avons deux hypothèses sérieuses pour relier les deux", ajoute Jean-Christophe Garrigues.

L'Agence du médicament promet une nouvelle expertise en cas d'éléments nouveaux

Un porte-parole de l'ANSM a indiqué que "si des éléments nouveaux étaient apportés par cette étude, ils seraient vraisemblablement pris en compte et feraient l'objet d'une contre-expertise". Dans le passé, le laboratoire Merck a toujours affirmé qu'il n'y avait aucun problème lié à sa nouvelle formule.