Levothyrox : "ils nous ont empoisonné, je suis devenu une loque" (Marie, malade de St-Etienne)

Un énorme coup sur la tête pour les victimes du Levothyrox. Le tribunal d'Instance de Lyon a débouté ce mardi les 4 113 plaignants qui avaient attaqué le laboratoire Merck pour "manque d'information" concernant la nouvelle formule de ce médicament prescrit pour traiter les dysfonctionnements de la thyroïde.

Les avocats des plaignants avaient demandé 10 000 euros pour chacun d'entre eux, soit plus de 41 millions d'euros. Mais la justice affirme que le laboratoire n'a commis aucune erreur et que personne ne sera indemnisé. La nouvelle formule avait entrainé des effets secondaires importants chez des malades qui ont parfois mis des mois avant de comprendre d'où venaient leurs symptômes tels que la fatigue, les maux de tête ou la prise de poids.

"Tout ça pour des cachets dont on a changé la formule, c'est aberrant"

Joelle : "Après avoir eu deux ou trois mois de douleur, je suis allé reprendre des cachets. La pharmacienne me demande alors si j'ai des symptômes de ce nouveau Levothyrox. J'avais juste remarqué que l'emballage avait changé. Je lui ai dit que j'avais très mal aux jambes, que je ne dormais pas de la nuit, que j'avais pris du poids. J'ai souvent été obligé de me faire faire des massages. Ça coute cher à la Sécurité sociale quand même ! Tout ça pour des cachets dont on a changé la formule, c'est aberrant !"

"Ils nous ont abimé notre vie"

La décision du Tribunal d'Instance met hors d'elle Marie, victime stéphanoise du médicament et de sa nouvelle formule : "Je suis très en colère et triste. Pas parce qu’on ne touche pas d'indemnité. On s'en fout de l'indemnité. Le problème c'est qu'on nous a empoisonné sciemment. Quand Merck a mis la nouvelle formule sur le marché savait qu'il y aurait entre 5 et 7% de patients avec des effets secondaires. Mais il y en a eu beaucoup plus. Aujourd'hui nous ne sommes pas entendus et nous sommes pris pour des tarés. Il faut qu'ils soient punis pour ce qu'ils ont fait. Ils nous ont empoisonné. Ils nous ont abimé notre vie. Je ne peux plus rien faire. Je suis devenu une loque. Ce que j'étais il y a un an et demi, je ne le suis plus."