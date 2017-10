Levothyrox : l’ancienne formule déjà en rupture dans le Nord Franche-Comté

L'offre ne répond pas du tout à la demande. Le retour en pharmacie ce lundi de l'ancienne formule du Levothyrox sous le nom Euthyrox fait déjà des déçus. Selon l’association nationale des malades de la thyroïde, la distribution de 130 000 boîtes est nettement insuffisante par rapport aux plaintes.

La nouvelle formule du médicament qui traite les dysfonctionnements de la thyroïde a fait l'objet de plaintes de patients souffrant d'effets secondaires. Selon la ministre de la santé, plus de 9.000 personnes ont été signalées à l'Agence nationale de sécurité du médicament pour des crampes, maux de tête, vertiges, perte de cheveux. On a donc réintroduit l'ancienne formule sous le nom Euthyrox (importé d'Allemagne).

130 000 boîtes pour au moins 300 000 patients qui constatent des effets secondaires

La livraison de 130 000 boîtes a commencé ce lundi dans les pharmacies par les grossistes. Mais toutes les officines n'ont pas pu être livrées et satisfaire leurs patients. Celles qui l'ont été ont reçu le strict minimum. « Le laboratoire et les autorités de santé ont estimé que la deuxième formule était la bonne et donc, nous n’avons pas de stock pour le marché français sur la formule Euthyrox. Nous avons reçu une trentaine de personnes pour ça dans la matinée et vingt appels" indique Alex, pharmacien belfortain.

Une boîte par dosage

"Dans les pharmacies, on a tous plus d’un patient qui est sous Levothyrox. Il y aura le même problème ailleurs que chez nous » ajoute le pharmacien qui n'a reçu que huit boîtes d'Euthyrox, une par dosage. Il estime que ce sera sûrement sa seule et unique livraison. Dans sa pharmacie, des patients ont même tenté d'obtenir du Levothyrox en gouttes. En vain, car il est réservé aux enfants ou aux personnes souffrant de problèmes de déglutition.

Pour des ordonnances enregistrées avant le 14 septembre

Ce médicament est obtenu sur présentation d’une ordonnance postérieure au 14 septembre. 130 000 boîtes d’Euthyrox, c'est nettement insuffisant pour l'association nationale des malades de la thyroïde. « On ne connait pas exactement le nombre de malades aux effets indésirables. Nous avons reçu 1 500 mails par jour pendant plusieurs semaines. Cette formule transitoire de l’Euthyrox est valable trois mois et après que, vont faire les malades ?» s'interroge la Jurassienne Chantal Garnier, co-présidente de l’association et référente pour le Grand Est. Elle estime qu’au moins 300 000 patients ont été impactés par les effets indésirables de la nouvelle formule. « Je préfère rester à l’ancien médicament que je prends depuis quinze ans. Des amis ont eu des malaises avec la nouvelle formule » témoigne Djamila qui a toujours refusé la nouvelle formule.

L'association des malades appelle au rassemblement samedi

"Le nombre de plaintes est incalculable » indique Chantal Garnier qui avoue que certains malades, influencés par la médiatisation, se sont peut-être inventés des symptômes. L'association nationale des malades de la thyroïde appelle tous les patients concernés à se rassembler ce samedi devant les caisses de sécurité sociale à partir de 10h. Au total, 3 millions de patients prennent ce médicament en France.

Un autre médicament, le L-Thyroxin Henning des laboratoires Sanofi sera disponible à partir de mi-octobre.