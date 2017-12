L'ancienne formule du Levothyrox ne sera plus disponible au-delà de 2018, a annoncé ce jeudi le laboratoire Merck, qui fabrique le médicament. Une nouvelle importation est prévue très prochainement en France pour que le pays puisse tenir jusqu'à mars.

"Nous n'allons pas éternellement réimporter" en France l'ancienne formule du Levothyrox, a annoncé ce jeudi Thierry Hulot, patron de Merck France Biopharma. Le médicament, utilisé pour soigner les troubles de la thyroïde, ne sera donc plus disponible dans son ancienne formule au-delà de 2018.

Des stocks pour tenir jusqu'en mars, au moins

Le Levothyrox a soulevé une vague de protestations de patients depuis l'été. Ces derniers se plaignent d'effets secondaires après l'introduction d'une nouvelle formule en mars. L'ancienne formule, réclamée en justice par certains patients et vendue sous le nom d'Euthyrox (Merck), continue d'être prescrite à la demande du gouvernement, mais seulement dans des cas exceptionnels (0,5%). Elle a vocation à disparaître.

Merck a expliqué qu'une prochaine importation était prévue pour tenir jusqu'en mars, sans exclure d'en réimporter un plus longtemps encore, mais sans donner de date butoir.

Les recours juridiques n'ont pas abouti

Le 13 décembre, le Conseil d'État a d'ailleurs donné raison au gouvernement. Un patient avait en effet demandé aux juges de forcer le ministère de la Santé à "remettre l'ancienne formule à disposition des malades en ayant besoin", estimant qu'on l'empêchait de se soigner correctement.

Le Conseil d'État a estimé que la ministre de la Santé Agnès Buzyn avait respecté son obligation de donner "le droit de toute personne de recevoir (...) les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé". Le requérant avait déjà été débouté devant les juges des référés du tribunal administratif de Paris et de la cour administrative d'appel.

Des alternatives disponibles

L'Agence du médicament (ANSM) a par ailleurs annoncé le 8 décembre qu'un nouveau concurrent du Levothyrox était examiné par les autorités sanitaires, avec pour objectif de rendre "un avis début 2018". Le médicament, utilisé par quelque trois millions de personnes, était jusqu'à cette crise en situation de quasi-monopole en France. Et il a encore une part de marché écrasante, avec 90,5% depuis mi-octobre.

Deux concurrents, le L-Thyroxin Henning du français Sanofi et le L-Thyroxine (gouttes) du belge Serb, ne pèsent respectivement que 7,2% et 1,8%. Un générique, le Thyrofix du laboratoire suisse Unipharma, déjà commercialisé en Grèce et aux Pays-Bas, est également disponible depuis le 6 décembre.