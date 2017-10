Levothyrox : premières assignations en justice contre les laboratoires Merck

Ils ont lancé une action conjointe pour les patients prenant du Levothyrox. Un groupe d'avocats va déposer, ce mercredi, 108 premières assignations en justice contre les laboratoires Merck, fabricants du médicament. Selon ce collectif, 1.200 dossiers ont d'ores et déjà été rassemblés.

Un nouveau chapitre dans le dossier Levothyrox, ce médicament pour la thyroïde dont la nouvelle version provoquerait de graves effets secondaires chez certains patients. Un collectif d'avocats toulousains, qui a lancé une action collective en septembre, va déposer demain les premières assignations contre les laboratoires Merck, fabricants du produit.

Des "milliers de dossiers" en préparation

Ce collectif revendique 3.500 personnes inscrites dans toute la France via la plateforme MySmartCab, qui permet de mettre en relation plaignants et avocats pour mettre en place des actions collectives. 1.200 dossiers de plaignants en cours de préparation. Mais pour l'instant, seules 108 assignations vont être déposées au tribunal de Lyon : "Nous avons choisi d’étaler dans le temps la saisine afin de ne pas étouffer la justice et de permettre au tribunal d’enregistrer sereinement ces milliers de dossiers. De notre côté, il nous faut aussi le temps de vérifier individuellement les milliers de demandes que nous avons déjà reçues en moins d’une mois, sachant que nous recevons en moyenne une trentaine de nouvelles demandes par jour", précise dans un communiqué Me Christophe Lèguevaques, l'un des avocats du collectif.

Après le dépôt de ces 108 premières demandes, le collectif enverra 100 nouveaux dossiers par semaines au tribunal de Lyon. Il est d'ailleurs toujours possible de soumettre une demande aux avocats.

Le collectif demande 10.000 euros par plaignant

Une procédure enclenchée en vue d'un procès civil pour "défaut d'information" des malades sur les effets secondaires de la nouvelle formule du médicament. Le but, pour le collectif, c'est de prouver que les laboratoires Merck connaissaient les risques, et n'en ont pas informé les malades. Les avocats demandent donc une indemnité forfaitaire de 10.000 euros pour chaque demandeur, pour réparer "les préjudices moraux subis". La première audience se déroulera à Lyon, le 18 décembre 2017.

La justice a décidé le 15 septembre d'ouvrir une enquête de son côté. Elle a été confiée au pôle santé du tribunal de grande instance de Marseille, qui a déjà enregistré 62 plaintes. Et d'autres collectifs ont également décidé de mener des actions en justice. Par ailleurs, l'ancienne formule du médicament, l'Euthyrox, a été remise en vente.