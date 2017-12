Reims, France

Dans sa décision, le juge des référés n' a pas retenu le caractère d'urgence ni même le préjudice d' angoisse et a débouté la demande d'une quarantaine de patients qui voulaient avoir accès à l' ancienne formule du médicament en obligeant le laboratoire Merck à la remettre sur le marché. Une décision qui, pour le moins, étonne à Reims maitre Gauthier Lefèvre. L' avocat ne comprend pas cette décision qui , par ailleurs, ne remet aucunement en cause la motivation de ces clients. Une trentaine de personnes , dont le dossier est complet, prêtent à saisir le tribunal de grande instance de Reims en référé. Des réunions d'informations ont déjà été organisées à Reims et Arcis-sur-Aube. De nouvelles sont annoncées en début d' année à Charleville-Mézières et Laon.

Le nombre de victimes ne cessent de croître chaque jour.

Le laboratoire Merck a annoncé qu'il allait importer d' Allemagne un nouveau stock de 100 000 boîtes de l' ancienne formule du Levothyrox.

Selon l'AFMT ( l' association française des malades de la thyroïde) ,Merck aurait reconnu que 100 000 patients souffriraient d' effets secondaires indésirables.