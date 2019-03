Levothyrox : 4.113 plaignants déboutés par la justice face au laboratoire Merck

La justice a débouté, ce mardi, les 4.113 malades de la thyroïde qui avaient assigné le laboratoire Merck au civil pour "défaut d'information" autour du changement de formule de son médicament, le Levothyrox. Au cours de l'audience, le 3 décembre dernier à Lyon, les avocats des plaignants regroupés dans une action collective avaient réclamé une indemnisation de 10.000 euros pour chacun d'eux, soit plus de 41 millions au total.

Pour la justice, il n'y a pas eu de défaut d'information

Sur la demande principale "tendant à établir l'existence d'une faute délictuelle" du laboratoire allemand, le Tribunal d'instance de Lyon a débouté les plaignants, estimant notamment que Merck avait œuvré dans les règles et de concert avec les autorités sanitaires françaises. Le tribunal a également retenu dans son jugement que "la qualité et la valeur thérapeutique du médicament nouvelle formule" étaient "certaines" et que sa notice contenait des informations "suffisamment précises et pertinentes" pour les patients concernés. La justice estime ainsi que le laboratoire n'a commis aucune faute.

Une procédure pénale en parallèle

Parallèlement à cette procédure au civil, une procédure pénale est également en cours à Marseille concernant le Levothyrox. En mars 2018, le parquet de Marseille a ouvert une information judiciaire pour tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d’autrui. Depuis, plus de 7.000 plaintes ont été déposées. Et le parquet a élargi l'enquête au motif d'homicide involontaire après le décès d'une femme.

Au total, trois millions de patients prennent ce médicament en France et 2,5 millions de malades utilisent la nouvelle formule, selon Merck.