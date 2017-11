Levothyrox: les victimes champardennaises appelées à s'unir

Une réunion d'information ce mardi à 19h à la salle municipale St Thierry à Reims. Le collectif de défense des victimes du Levothyrox Champagne-ardenne ainsi que 2 avocats répondront aux questions du public. Objectif: recenser les patients qui seraient prêts à agir en justice.

"On est vraiment pris pour des cobayes par les laboratoires pharmaceutiques". Christine Froment est en colère. Cette auboise, fondatrice du collectif de défense des victimes du Levothyrox champagne ardenne se bat depuis le mois de mars pour que les victimes de la nouvelle formule du médicament (qui soigne les déficiences de la thyroïde) puissent se faire connaître et entendre leur voix.

Depuis plusieurs mois et la création de ce collectif, Christine Froment reçoit des appels et des mails de victimes qui lui parlent des effets secondaires très difficiles à supporter, " beaucoup de femmes, parfois très jeunes, qui se plaignent de migraines, de crampes, de douleurs diverses et qui sont en pleine détresse".

Ce mardi soir, lors de la réunion publique organsiée à Reims, Christine Froment expliquera qu'il est important pour les victimes d'effets secondaires de les signaler, de les déclarer aux pharmaciens et sur la plateforme de pharmaco-vigilence mise en place par le gouvernement. Près de 14.633 signalements ont été reçus en quelques jours au début du mois d'octobre par les centres régionaux de pharmaco-vigilence. Cela ne représente que 0,6% des 2,6 millions de patients traités par le Levothyrox nouvelle formule. Mais ce chiffre n'en demeure pas moins inédit car les centres régionaux ont été débordés par les appels de signalement.

Aujourd'hui, seul un médecin généraliste rémois a porté plainte contre X après avoir constaté des effets indésirables chez plusieurs de ses patients qui prennent la nouvelle formule du Levothyrox. "Il est très courageux" confie Christine Froment "car aujourd'hui, il y a les bons et les mauvais médecins et certains nous prennent pour des fous quand on leur dit que le médicament nous rend malade. Mais j'espère que la mobilisation va porter ses fruits. Les gens commencent à se réveiller et c'est très bien, il faut arrêter de fermer les yeux".

Pour Christine Froment, il est indispensable aujourd'hui que les victimes portent plainte et surtout qu'elles mènent une action en justice car "ce scandale est bien trop grave pour rester les bras croisés" conclut la fondatrice du collectif de défense des victimes du Levothyrox champagne-ardenne.