Levothyrox : perquisition au siège du laboratoire Merck, à Lyon

Une perquisition était en cours, ce mardi, au siège français du laboratoire allemand Merck, à Lyon, dans le cadre de l'enquête sur les effets secondaires de la nouvelle formule.

Ce mardi, une perquisition a été menée au siège français, à Lyon, du laboratoire allemand Merck, a-t-on appris selon des sources proches de l'enquête. Ce laboratoire est le fabricant du Levothyrox, un traitement soignant la thyroïde, dont la nouvelle formule est accusée par de nombreux plaignants d'avoir des effets secondaires néfastes.

Le laboratoire a confirmé que cette perquisition, "attendue" selon la direction, était en cours et que les équipes y contribuaient "activement". Ce sont les gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) qui mènent cette perquisition dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "tromperie aggravée, atteintes involontaires à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui".

62 plaintes déposées en septembre

Aucune audition ni garde à vue n'a été réalisée pour l'heure par les enquêteurs du pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Marseille, qui se sont vu confier l'affaire après que 62 plaintes ont été déposées fin septembre. Plusieurs patients ont accusé la nouvelle formule du médicament d'être à l'origine de crampes, de maux de tête, de pertes de cheveux.

Depuis lundi, l'ancienne version de ce médicament est disponible à nouveau dans le commerce. Mais en très petite quantité, au point qu'une pénurie a rapidement été constatée. Trois millions de Français utilisent le Levothyrox pour soigner leur thyroïde.