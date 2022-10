Levothyrox : "Qu'ils indemnisent les malades" réclame une malade berrichonne

Nouveau volet dans le scandale du Levothyrox, ce médicament prescrit contre les problèmes de thyroïde. La filiale française du laboratoire Merck, qui le produit, a annoncé mercredi 19 octobre sa mise en examen **pour "tromperie aggravée sur une marchandise entraînant un danger pour la santé". **Concrètement, il est reproché au laboratoire de ne pas avoir informé les patients, et pas assez les médecins, sur les troubles possibles dus au changement de formule en 2017.

ⓘ Publicité

Pertes de cheveux, vertiges, anxiété ...

Des effets secondaires que cette Berrichonne (qui habite en creuse aujourd'hui), que nous appellerons Marie pour des raisons de confidentialité, connaît bien. Elle a commencé à prendre du Levothyrox en 2007. " La première semaine, j'ai fait énormément de malaises parce que le dosage n'était pas très bon, décrit-t-elle. Par la suite, j'ai commencé à prendre du poids, avoir des nausées, avoir des choses pas terribles. Ça a duré plusieurs années."

À lire aussi Levothyrox : Merck mis en examen, une étape importante pour les victimes ligériennes

Mais en 2017, avec l'arrivée de la nouvelle formule, ça a été pire. "J'ai perdu mes cheveux et je perds toujours mes cheveux de plus en plus. Il y a de la fatigue, l'envie de dormir, de l'anxiété, j'ai pris 10 à 15 kilos, les vertiges (...) Beaucoup de choses qui sont anormales dans une vie. Personnellement, je ne le vis pas forcément bien, c'est vraiment contraignant."

" Ce n'est pas évident de se dire qu'on nous donne une saloperie à prendre tous les matins"

Et ce qui est le plus difficile pour elle, c'est que ce médicament, elle doit le prendre à vie. Il lui est vital, puisqu'on lui a retiré la thyroïde. "C'est sûr que ce n'est pas évident de se dire que, voilà, quelque part, on nous donne une saloperie à prendre tous les matins. Donc je trouve que c'est tout à fait normal qu'ils soient mis devant le tribunal, qu'ils soient condamnés, qu'ils indemnisent les malades quand même. Enfin ! On ne fait pas n'importe quoi avec les gens, ou alors on les emmène à la morgue tout de suite ! C'est quand même tromper les gens, c'est abuser des gens."