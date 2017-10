Levothyrox : un nouveau médicament mis en vente, les patients toujours inquiets

Encore une nouvelle formule du Levothyrox! A compter de ce lundi, les patients qui souffrent d'un déséquilibre de la thyroïde peuvent se procurer du L-Thyroxin Henning. Nouvel épisode dans ce feuilleton qui dure depuis mars, depuis que le laboratoire Merck a modifié la formule du médicament de base.

Levothyrox, Euthyrox, L-Thyroxin Henning, il y a de quoi se perdre dans tous ces noms de médicaments qui servent à corriger les déséquilibre de la thyroïde. D'ailleurs, le docteur Jean-Jacques Antoine, représentant en Lorraine du syndicat MG France, le confirme : "ça pose beaucoup d'inquiétude chez les patients. Nous avons énormément d'appels à mon secrétariat."

Le problème, à en croire ce médecin, c'est qu'avec ces nouvelles formules qui se multiplient, même les praticiens peuvent être un peu déboussolés. "On vérifie l'équilibre biologique des patients qui viennent nous voir, bien sûr, mais la difficulté, ce sont les patients qui mélangent les signes d'hyper- et d'hypothyroïdie. Et dans ce cas, on est perplexe parce qu'à notre niveau on n'a pas forcément de réponse à tout. Effectivement, des nouveaux produits de substitution sortent régulièrement et ce n'est pas forcément toujours facile, dans la pratique."

Le médecin, qui revient également sur la modification de formule, en mars, celle qui a causé tous ces soucis. "Cela partait d'une bonne intention, précise le docteur Jean-Jacques Antoine, l'idée était de stabiliser le produit. Nous étions prévenus, mais le souci c'est que personne ne s'attendait à ce que cela produise de tels problèmes. Il va donc falloir étudier les causes de ces symptômes."

En cas d'interrogations ou d'inquiétude, le gouvernement a mis en place une plateforme dédiée : le numéro vert 0800 97 16 53 et la plateforme pour déclarer un effet indésirable.