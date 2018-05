Présentes dans la nouvelle formule controversée du Levothyrox alors qu'elles n'existaient pas dans l'ancienne, des nanoparticules de métal suscitent des interrogations au sein de l'Association française des malades de la thyroïde (AFMT). Cette dernière demande à la justice, ce mercredi, d'examiner le rôle de ces nanoparticules dans les effets secondaires dénoncés par certains patients. Le résultat des analyses va être transmis à la juge d'instruction de Marseille qui enquête sur des faits de tromperie aggravée, blessure involontaire et mise en danger d'autrui.

Plusieurs dizaines de comprimés analysés

"On met en évidence des nanoparticules avec des alliages fer-chrome, chrome-nickel, fer-chrome-silicium, ferrochrome-aluminium, alors que dans l'ancienne formule il y avait seulement quelques débris d'acier", a en effet expliqué Jacques Guillet, un médecin qui a mené des analyses au profit de l'AFMT. Ce spécialiste de médecine nucléaire a précisé avoir passé sous son microscope et à la spectrométrie "plusieurs dizaines de comprimés" de Levothyrox nouvelle formule et ancienne formule (aujourd'hui appelée Euthyrox).

Une "contre-vérité qui ne fait qu'inquiéter les patients"

Le laboratoire Merck a dans la foulée démenti "formellement la présence de nanoparticules" ou de n’importe quel "débris d’acier" dans le médicament Levothyrox. Sur franceinfo, le laboratoire a condamné "avec la plus grande fermeté ce type de contre-vérité et d’effet d’annonce qui ne font qu’inquiéter les patients sans l’étayer d’une quelconque preuve scientifique".

Pour des raisons toujours inconnues, le changement de formule en 2017 du Levothyrox, traitement contre l'hypothyroïdie, a provoqué une vague d'effets secondaires (fatigue, maux de tête, insomnie, vertiges, douleurs articulaires et musculaires et chute de cheveux). Selon les autorités sanitaires, un demi-million de malades en France, sur quelque trois millions, avaient abandonné ce médicament fin 2017. Environ 1.200 d'entre eux ont porté plainte contre le fabricant.