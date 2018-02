"Lhôpital est à bout de souffle" pour Didier Birig, du syndicat FO Santé

Par Cécile Soulé, France Bleu Lorraine Nord

Alors que la Ministre de la Santé et le Premier Ministre présentent ce mardi "un plan de transformation" de l'hôpital, les syndicats hospitaliers dénoncent des structures à bout de souffle, des personnels au bord du burn-out et ils réclament plus de moyens.