Licques : un clip vidéo pour faire venir des médecins dans le village

Face à la désertification médicale qui touche la commune et les villages alentours, des habitants ont décidé de prendre les choses en main. Ils viennent de tourner un clip vidéo pour attirer de jeunes médecins.

C’est Paquita Reisenthel qui a eu l’idée de ce clip vidéo pour séduire de jeunes médecins à venir dans le village du Pas-de-Calais. Pour cette habitante, la situation est urgente. En 2 ans, Licques (1600 habitants) a perdu 5 médecins généralistes. Ils sont tous partis à la retraite.

C'est un petit village sympa qui possède un potentiel médical et paramédical riche

Eric Maille, 64 ans, est arrivé dans la commune du Pas-de-Calais à la fin des années 80. Il est le dernier et a prolongé son activité pour les habitants. Dans un an, il ne sera plus là. Il espère qu’un médecin ou plusieurs vont lui succéder.

Le centre ville du village de Licques © Radio France - Emmanuel Bouin

Dans le clip vidéo on pourra voir des images de Licques et des beaux paysages qui l’entourent mais aussi le témoignage du docteur Maille. Il sera disponible sur les réseaux sociaux dans le courant du mois juin. L’objectif des habitants : attirer au moins 4 médecins.