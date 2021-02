Lignières : le centre de vaccination temporaire fait le plein

120 personnes vont recevoir une première injection du vaccin anti Covid du laboratoire Moderna dans le centre de vaccination temporaire installé à la mairie de Lignières dans le Cher. Cette opération s'adresse principalement aux personnes âgées de plus de 75 ans.

120 personnes ont pris rendez-vous pour se faire vacciner dans les locaux à la mairie de Lignières. La municipalité a mis en place un centre de vaccination temporaire du samedi 13 au dimanche 14 février, en partenariat avec la préfecture du Cher et l'ARS. "Cette session de vaccination s'adresse aux 75 ans et plus, les personnes à mobilité réduite en priorité", explique le maire Hervé Monjoin.

La mairie propose un service de navettes destinées au personnes âgées à mobilisé réduite. "7 ou 8 personnes" de la commune et des alentours sont concernées. "Nous disposons d'un véhicule de plusieurs places prêté par l'Amasad et des véhicules prêtés par des particuliers. Nous appellerons une ambulance en cas d'urgence", précise l'édile.

Les communes et les structures médicales du canton ont collaboré pour mieux répartir la charge des patients. Pour désengorger son centre, la mairie de Lignières envoie une trentaine d'inscrits au centre de vaccination temporaire de Touchay. 70 personnes vont être vaccinées dans cette commune proche. En outre, 24 personnes sur la liste d'attente du centre de Lignières recevront leur dose en Ehpad. "Le directeur de l'Ehpad m'a appelé pour me dire qu'il leur restait des doses", poursuit Hervé Monjoin.