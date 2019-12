Ligueil : deux espaces sans tabac installés à l'entrée des écoles primaires et maternelles

Ligueil, France

Ligueil s'engage contre le tabagisme. La commune a interdit aux parents de fumer devant l'école. Deux espaces sans tabac ont été inaugurés ce vendredi 6 décembre, devant l'école maternelle et l'école primaire de la ville. Sur le panneau d'interdiction, on voit une cigarette et une cigarette électrique barrées de rouge. Un autre indique la distance : 15 mètres de part et d'autre de la porte des établissements. Ce sont les premiers espaces sans tabac installés dans le département.

Le panneau a été inauguré par les enfants de l'école maternelle de la commune. © Radio France - Thibault Lecoq

Dénormaliser la cigarette

Le but de cette installation est aussi de dénormaliser la cigarette selon le professeur Axel Kahn, le président national de la ligue contre le cancer. "Ce panneau indique qu'il y a des lieux de vie, liés à la jeunesse, où l'on ne fume pas", explique-t-il. Une action devant les enfants qui doit inciter les parents à arrêter le tabac. Axel Kahn va tout faire pour que ce type d'espace soit plus nombreux dans le département.

Il doit y avoir une impression chez les enfants que là où il y a la jeunesse, on ne fume pas." - Professeur Axel Kahn, président de la ligue contre le cancer

Ces installations ont été demandées par les enseignants. "Comme on est enclavé entre deux murs, on avait souvent un nuage de fumée et les enfants en dessous", raconte Sandrine Chabrier, la directrice de l'école maternelle. La mairie a suivi ensuite en prenant un arrêté municipal en juin dernier, qui interdit de fumer devant les écoles. La commune souhaite poursuivre cet effort en installant une zone non-fumeur devant le collège Maurice Genevoix.