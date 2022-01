Lille : au cœur du 3114, le numéro de prévention du suicide qui "sauve des vies"

Trois mois et demi après sa mise en service, le 3114, numéro national de prévention du suicide reçoit de plus en plus d'appels : 350 par jour en moyenne. Ouvert le 1er octobre dernier, il est coordonné par le CHU de Lille, et il existe désormais onze plateformes en France. Reportage.

L'interview du chanteur belge Stromae, dimanche au journal télévisé de TF1, a mis un coup de projecteur sur le suicide : depuis, les témoignages affluent, et beaucoup de professionnels de santé reconnaissent que cette séquence peut amener des personnes suicidaires à demander de l'aide.

En France, une des premières ressources, c'est le numéro national de prévention du suicide, le 3114, mis en place le 1er octobre dernier. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, des psychologues, des infirmiers et des médecins sont là pour répondre.

Onze plateformes d'écoute sont réparties sur le territoire français, et l'ensemble est coordonné par les équipes du CHU de Lille. Le numéro national de prévention du suicide reçoit 350 appels par jour.

Ne pas faire du suicide un sujet tabou

Lille où se trouve également un des centres d'appel, qui couvre les Hauts-de-France et la région parisienne. Ce matin-là, le Samu du Pas-de-Calais a signalé une jeune femme qui va mal. Estelle Ghillebert, psychologue, l'appelle immédiatement : "pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ? Vous avez déjà fait des tentatives de suicide ?". Les questions sont directes : "c'est important de ne pas faire des idées suicidaires un sujet tabou", explique la professionnelle. "Leur demander, ça nous permet de voir l'urgence de la situation".

L'objectif premier, c'est de sortir la personne suicidaire de cette crise, ne pas la laisser seule pour éviter le passage à l'acte, lui donner des conseils, des adresses pour consulter. Faire du lien autour d'elle.

Je vais envoyer une ambulance

Et parfois il faut agir en urgence. Sylvain Smis, infirmier, vient de décrocher l'appel d'une femme, qui dit "vouloir mettre fin à ses jours". Elle a déjà fait une tentative de suicide il y a quelques mois, le risque est d'autant plus grand. Elle a déjà identifié la méthode : les médicaments. "Ces médicaments sont dans la maison ?" s'alarme l'infirmier. "Je suis assez inquiet pour vous, je vais envoyer une ambulance".

La conversation est coupée : elle a raccroché avant de donner son nom, et son adresse, impossible d'envoyer une ambulance. Le moment est délicat, il faut rappeler sans braquer. Elle ne décroche toujours pas. L'infirmier finira par trouver la porte d'entrée : le centre médico-psychologique mentionné par cette femme au début de la conversation, qui l'identifiera, et enverra quelqu'un chez elle.

8.500 morts par an

En France on recense 200.000 tentatives de suicide par an, elles font 8.500 morts, et les professionnels sont convaincus que ces macabres statistiques peuvent s'améliorer. Encore faut-il une réponse immédiate aux périodes de crise suicidaire. "A partir du moment où on arrive à désescalader l'émotion", explique Laure Rougegrez, médecin psychiatre, adjointe du centre d'appel de Lille, "on élargit les champs de possibilités, on peut amener le patient aux soins, et lui sauver la vie".

Parfois même, il se produit de petits miracles. Le docteur Rougegrez raconte : "le 24 décembre, on a reçu l'appel d'un homme, qui nous avait sollicités un mois auparavant. Devant l'imminence de son passage à l'acte, nous avions envoyé les secours. Après son hospitalisation, il voulait nous remercier de lui avoir sauvé la vie".

Si vous avez des idées suicidaires, en parler peut tout changer. Appelez le 3114, écoute professionnelle et confidentielle, 24h/24 et 7j/7. Appel gratuit.