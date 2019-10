Lille : On donne son sang dans l'ambiance d'Halloween !

Lille, France

Chapeaux de sorcières, citrouilles, araignées... La décoration orange et noire aux couleurs de la fête d'Halloween est prête à la Maison du don de Lille, située près de la gare Lille Flandres. "Nous comptons accueillir nos donneurs dans un cadre festif", précise Isabelle Renard, médecin responsable de la Maison du don.

Un aperçu de la décoration d'Halloween mise en place aujourd'hui © Radio France - Florent Vautier

Le personnel de l'EFS (Etablissement Français du sang) sera plus ou moins déguisé. "Cela permet d'apporter de la joie et de montrer aux gens que nous sommes impliqués dans notre travail", reconnaît Thiphanie, une infirmière.

Le menu de la collation post-don sera également modifié : Panini au cheddar, de couleur orange, fromage blanc au coulis de fruits rouges pour rappeler le sang, salade d'oranges... Mais rassurez-vous... "Vous ne boirez pas de sang", annonce Anne-Sophie, chargée de la restauration.

Les réserves de sang sont basses

Pendant les vacances scolaires et avec les jours fériés, l'EFS manque de donneurs et espère que ce genre d'opération, qui sera rééditée à Noël, amènera plus de personnes à se déplacer.

La maison du don de Lille, située près au 38-42 avenue Charles Saint Venant, est ouverte le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 18h, le jeudi de 9h à 19h et le samedi de 8h à 13h.

