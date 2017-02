VIDÉO - À Lille, la Deûle serait-elle en train de devenir un bel aquarium ?

A Lille, le canal de la Deûle est de plus en plus propre ! Ca ne saute pas aux yeux comme ça, mais un chercheur, qui l'observe depuis 15 ans le constate, photos à l'appui. De nouvelles espèces sont apparues. Un projet est en cours pour mettre au point un robot, afin de mieux explorer le canal.

Florent Lamiot, écologue, s'est toujours intéressé aux zones du monde les plus polluées. Alors en arrivant à Lille, il s'est installé sur les bords de la Deûle, réputée il y a 40 ans pour être le cours d'eau le plus sale de la planète. Mais voilà qu'au fil des années, il observe des espèces de plus en plus variées, de plus en plus nombreuses, parfois disparues depuis plusieurs centaines d'années. Comme des éponges de la taille d'un avant bras, qu'on trouve dans les lacs les plus purs du monde, des moules zébrées, ou des sortes de coraux. Et même un champignon à lamelles, unique au monde. "Il n'y avait qu'un seul cas connu, découvert en 2005 aux Etats-Unis, mais selon les premières analyses, il ne s'agit pas du même champignon, donc ce serait une nouvelle espèce pour la science, dans la Deûle, à Lille !", s'émerveille le scientifique.

De l'eau de plus en plus propre

Si ces espèces se développent dans la Deûle, cela signifie que l'eau est de plus en plus propre. Ce petit miracle serait notamment dû au fait que la nappe phréatique remonte, et que le trop plein d'eau soit déversé, non plus dans les égoûts, mais directement dans le canal. "La qualité de l'eau s'améliore, très localement", ajoute Florent Lamiot. "A quelques endroits, quelques oasis s'installent. Je dis à mes amis qu'un jour, ils se baigneront dans la Deûle, ce n'est pas encore tout à fait gagné !", plaisante le scientifique.

Images subaquatiques de la Deûle - Florent Lamiot

Pour aller plus loin dans ses explorations, le scientifique aurait besoin d'un petit robot qui pourrait descendre prendre des clichés au fond de la Deûle. Un projet, baptisé "Ch'ti Plouf", est en cours avec des étudiants de l'Université catholique de Lille. Cédric Devigne, directeur de la recherche des Masters du Rizomm, imagine "un robot photographe, vidéaste, et altruiste, dans un projet qui se veut collaboratif et éthique". Un financement participatif vient d'être lancé sur la plateforme Ulule.

Une éponge sous la Deûle - Florent Lamiot

VDÉO - Découvrez les richesses de la Deûle