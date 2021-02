Lille : le centre anti-poison alerte face à la surconsommation de vitamine D pour lutter contre le Covid-19

Depuis que la vitamine D est vantée par certains chercheurs comme une protection efficace contre les formes graves du coronavirus, les coups de téléphone se multiplient au Centre anti-poison du CHU de Lille. Au bout du fil, il y a bien souvent le docteur en pharmacie Julien Tison. "On constate une augmentation d’appels de personnes inquiètent d’être intoxiquées à la vitamine D ou qui s’interrogent sur ce qui pourrait les conduire à une intoxication à la vitamine D". Dans ce service, les sollicitations pour des cas avérés, ou présumés, d'intoxications ont ainsi augmenté de 30% en six mois.

La consommation de vitamine D ce n'est pas anodin

Souvent promue pour ses bienfaits réels ou supposés, la vitamine D, disponible sans ordonnance en complément alimentaire, fait régulièrement parler d'elle depuis le début de la pandémie de Covid 19 alors que le monde cherche désespérément un traitement. Mais pour le moment aucun essai clinique a établi une corrélation entre le taux de vitamine D et le pronostic de la Covid-19.

Une intoxication peut s'avérer mortel

Mais ce qui est certain c'est qu'un abus de vitamine D peut s’avérer dangereux. En effet, des intoxications peuvent provoquer des lésions rénales chez les plus jeunes. Les adultes peuvent être sujets à des troubles cardiaques prévient le médecin urgentiste Ramy Azzouz : "Cela se traduit par plusieurs symptômes comme des vertiges, des sensations de malaises et quand cela aboutit à des troubles du rythme cardiaque dans les formes les plus graves, cela peut aller jusqu'au décès. La consommation de vitamine D ce n'est pas anodin" poursuit le docteur Azzouz, "comme tout médicament, il faut se référer au médecin qui vous connaît le mieux." Ce médecin lillois qui rappelle aussi qu'il ne faut pas se fournir sur internet. Les produits vendus en lignes étant soumis à une réglementation et un contrôle beaucoup plus faible.