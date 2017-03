Lille : perdre ses cheveux en chimiothérapie n'est pas une fatalité

A Lille, l'hôpital privé le Bois est le troisième hôpital de France, après Lyon et Nïmes, à être équipé de la machine "Dignilife", qui permet de limiter la perte des cheveux au cours d'une chimiothérapie.

L'hôpital privé le Bois, à Lille, fait partie des trois hôpitaux de France qui proposent un système innovant, qui limite la perte des cheveux pour les malades du cancer traités par chimiothérapie. Il s'agit d'un casque réfrigérant, plus performant et moins contraignant que les anciens casques de ce genre déjà utilisés. Sylvain Dewas, médecin oncologue, explique : "le casque (posé sur la tête du patient pendant la perfusion de chimiothérapie) diffuse un froid constant, à 5 degrés, qui protège le bulbe capillaire, et limite la perte des cheveux".

70 à 80% de réussite

Depuis un an que l'hôpital du Bois est équipé, une soixantaine de patientes atteintes de cancer du sein ont bénéficié de ce système, et les résultats sont concluants selon le médecin : dans 70 à 80% des cas, elles n'ont pas eu besoin de perruque. "Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas une personne malade", témoigne Christine. Elisabeth reconnaît qu'il faut "passer trois heures la tête dans le congélateur, mais c'est efficace, et on en est super contentes".

Un traitement plus efficace ?

Le Dr Dewas en est convaincu : ce regard dans le miroir peut jouer sur la réussite du traitement : "on va pouvoir maintenir une dose de chimiothérapie assez importante chez un patient qui la supporte mieux, car il a un peu plus le moral. Jouer sur l'image corporelle nous permet de gagner en efficacité".

Un coût élevé

La machine peut être utilisée par quatre patients chaque jour, c'est peu au regard des 1200 malades traités par chimiothérapie dans l'hôpital, qui a bon espoir d'en acquérir une autre. L'appareil a coûté 50 000 euros, financé grâce au don d'une association.