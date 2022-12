Lillebonne : les médecins de la clinique Tous vents rachètent l'établissement pour poursuivre leur activité

C'est l'acte de la dernière chance selon les médecins et le personnel de la clinique Tous vents à Lillebonne. Début octobre, 80% d'entre eux ont racheté l'établissement qui appartenait jusque-là au groupe privé LNA santé. Avec ce rachat, ils veulent donner une nouvelle impulsion à la clinique car avec le manque de personnel, elle a dû réduire son activité.

Un nouveau cap

"La clinique n'est ouverte que du lundi au vendredi, de 7h30 et 18h à l'heure actuelle", explique le docteur Henri Stumm. A 74 ans, le médecin anesthésiste a passé la moitié de sa vie dans cette clinique "44 ans", sourit-il. Il ne veut pas la voir sombrer. "J'ai lancé l'alerte au début de l'été sur le manque de personnel dans notre établissement, c'est pour cela que j'ai fait des petites vidéos", ajoute le médecin.

Environ 5.000 patients poussent les portes de la clinique par mois. "On ne peut pas faire de chirurgie lourde, ce qui est problématique dans un bassin de population de 80 à 100.000 habitants, ce sont des gens qui sont vieux, seuls, qui ont besoin d'être hospitalisés et ici ils ne peuvent plus", s'émeut le médecin. "80% de notre activité est de l'ambulatoire, le reste c'est des hospitalisations et on a le sentiment de les abandonner. Et moi ça, je ne veux pas", conclut Henri Stumm.

Avec ses collègues médecins, ils ont décidé donc de racheter l'établissement. "La clinique était en train de sombrer", explique la nouvelle directrice Sixtine Stumm. Avec la volonté de lancer un message aux futurs candidats. "Qu'ils viennent, ils peuvent postuler à direction@cliniquetousvents.com", détaille la nouvelle directrice de 29 ans. "Nous saurons répondre à leur attentes, nous sommes médecins, nous trouverons des solutions facilement pour résoudre les problèmes étant donné que nous sommes du métier", veut renchérir Henri Stumm.

Depuis la nouvelle direction, la clinique a recruté deux infirmières supplémentaires. "On sera 16 mais pour rouvrir la clinique la nuit, il nous en faut quatre à six de plus", détaille Sixtine Stumm. Pour que la clinique puisse de nouveau tourner à plein régime.