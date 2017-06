"Limiter les efforts physiques pour éviter les coups de chaleur" Dominique Savary, chef des urgences du CHANGE d'Annecy

Le docteur Dominique Savary était notre invité ce matin. "Par cette chaleur, il faut s'hydrater et limiter les efforts physiques pour éviter que le corps monte en température".

Avec la canicule, nous nous sentons tous plus fatigués, irritables, et déshydratés. " Normal, quand il fait très chaud, le corps doit travailler pour réguler sa température et rester entre +/- 1°". Dominique Savary est le chef des urgences de l'hôpital Annecy Genevois.

"Attention aux coups de chaleur dont les conséquences peuvent être très graves".

"La déshydratation et le coup de chaleur sont les risques majeurs liés à la canicule"

Pour les personnes les fragiles, nourrissons, enfants et personnes âgées, attention à l'hydratation. Eviter de sortir aux heures les plus chaudes, limiter les efforts physiques. En cas de besoin composer le numéro d'urgence: 0800 06 66 66 appel gratuit depuis un poste fixe