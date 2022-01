Limoges : Borea Dental, la start-up qui numérise la teinte de vos dents

L'appareil est présenté comme une petite révolution pour les chirurgiens-dentistes. Le "Rayplicker" de Borea Dental, entreprise implantée à Limoges, s'exporte dans les cabinets dentaires français, et jusqu'au Moyen-Orient en passant par l'Asie. L'appareil mesure de manière très précise la teinte de votre dentition. Une technologie qui rend le simple nuancier complètement obsolète.

Spectrophotométrie

Pour tendre vers une parfaite copie de la dent, Borea Dental a développé un "spectrophotomètre", qui "permet de faire une acquisition numérique de la teinte des dents, de la transmettre numériquement, du cabinet dentaire vers le laboratoire", détaille Pierre François Crenier, responsable commercial de l'entreprise.

L'appareil est doté d'un "spectrophotomètre" pour enregistrer avec précision les différentes teintes de votre dentition. - Borea Dental

Cette innovation, dont l'ergonomie est brevetée par la société, permet d'aller beaucoup plus loin qu'un simple nuancier de couleurs, utilisé par exemple dans la carrosserie ou le textile. Le "Rayplicker" parcourt l'ensemble des couleurs présentes sur la dent pour une prothèse identique, dans la forme, mais aussi dans la teinte.

Made in Limoges

La quinzaine de salariés, principalement des ingénieurs, travaille à Limoges, sur la technopole Ester. "On fabrique cet appareil, on l'assemble et on a toute une partie calibration, qui est réalisée au sein de notre société à Limoges", déclare Pierre François Crenier, avant de poursuivre : "On essaye de travailler majoritairement avec des partenaires locaux et donc on est sur un produit 100% Français."

Du Limousin, l'appareil est ensuite exporté dans toute la France, et même à l'international : en Espagne, Portugal, au Moyen-Orient et en Asie. Lancé en 2017, 2.000 "Rayplicker" ont été vendus par l'entreprise, qui compte atteindre 400 à 500 ventes pour l'année 2022. L'épidémie a perturbé l'activité de l'entreprise, "il y a eu un impact sur l'export, donc on s'est centralisé sur le marché français pendant cette période de pandémie", précise le responsable commercial. La crise sanitaire a également perturbé l'importation de composants.

Pour se relancer à l'échelle internationale, Borea Dental compte sur le salon mondial du dentaire de Dubaï, du 1er au 3 février prochain, aux Emirats arabes unis. Un événement où l'entreprise pourra reprendre contact directement avec l'ensemble des acteurs du secteur.