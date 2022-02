A Limoges, l'hôtel des familles Home du Buisson accueille aussi les patients du CHU

Une nuit à l'hôtel plutôt que dans un lit d'hôpital. C'est ce que proposent les hébergements Temporaires non médicalisés (HTNM), mis en place au sein de 41 établissements expérimentateurs. A Limoges, le CHU participe à ce dispositif depuis 2018 avec l'Hôtel des familles Home du Buisson, et c'est un succès.

Libérer des lits d'hôpitaux et du personnel

" C'est un outil supplémentaire dans le travail de la gestion des lits et de l'organisation de l'hébergement", soutient Jean-Pierre Bethoux chirurgien et universitaire à Paris. Aujourd'hui chargé de mission par la FHF du dossier des hôtels hospitaliers, il est l'un des premiers à avoir mis en place ce type de parcours de soins en France.

" Des malades restaient la nuit parce qu'on avait besoin d'un contrôle clinique sans qu'ils n'aient besoin de soins la nuit. Le personnel de nuit était mobilisé pour pas grand chose." Avec une capacité de 28 chambres, cet hôtel accueille les patients du CHU en moyenne une à trois nuits. "La nuit, on a embauché des veilleurs, prêts à prévenir le CHU au moindre problème."

"Sortir de ce milieu aseptisé"

À 73 ans, Jacques Bourzeix, a bénéficié de l'hôtel hospitalier après une chirurgie en ambulatoire. Ce patient venu de Corrèze y est resté une nuit. " Ce qui est bien aussi c'est de sortir de ce milieu aseptisé, où il y a des appareils partout dans toutes les chambres. J'ai pu dormir dans une chambre tout à fait classique, climatisée, avec balcon et j'étais très très bien. Et puis, l'hôtel est juste à côté de l'hôpital. C'est rassurant. "

Un avantage pour les patients isolés ou précaires

Sur le plan psychologique, les avantages de l'hôtel-hospitalier se ressentent d'autant plus que beaucoup des patients accueillis sont âgés. D'après Paul Mathé, responsable de l'hôtel Home du Buisson, la moyenne d'âge est de 65-70ans. " On a un rôle médico-social. On est là pour les rassurer et pour qu'ils se sentent bien comme s'ils étaient à la maison."

De plus, ce dispositif bénéficie aussi particulièrement aux patients en situation de précarité. " Pour les patients précaires c'est difficile de leur proposer une chirurgie en ambulatoire", souligne Jean-Pierre Berthoux. "Ils ont des domiciles qui ne sont pas toujours adaptés en terme d'hygiène ou bien ils sont isolés, et donc on les met en opération conventionnel."

Un moindre coût

Si l'hôtel-hospitalier est accessible par prescription du médecin, il se fait connaître désormais par bouche à oreilles, ajoute le responsable de l'hôtel. " Certains patients nous racontent qu'ils ont pris les devants pour la démarche parce qu'ils ont entendu parler du dispositif par leurs voisins."

De plus, la nuit, à 80 euros, est complètement prise en charge l'Assurance Maladie. Un point non négligeables pour beaucoup de patients, comme Jacques. "On essaye d'économiser un minimum la sécurité sociale, c'est notre patrimoine."

Au total depuis 2018, 300 patients ont été pris en charge annuellement à Limoges. Pour 2022, le CHU souhaite aussi mettre à dispositif des navettes entre le domicile des patients et l'hôtel.