Limoges - Covid-19 : un 4e centre de vaccination a ouvert ses portes au Val de l'Aurence

Un 4e centre de vaccination a ouvert ses portes ce jeudi à Limoges dans le gymnase Jean Le Bail situé dans le quartier du Val de l'Aurence. Dans un 1er temps, ce centre tenu par les pompiers de la Haute-Vienne dispose de 3 lignes de vaccination soit une capacité de 250 piqures par jour. L'objectif est d'arriver au double d'ici début juin. Un centre ouvert 7 jours sur 7 et notamment en ce long week-end de l'Ascension.

J'ai sauté sur l'occasion pour me faire vacciner

Dès jeudi matin, il y avait du monde pour se faire vacciner au gymnase Jean Le Bail © Radio France - Jérôme Ostermann

Jeudi matin, les pompiers et les membres des forces de sécurité ont pu s'y faire vacciner. Un public prioritaire qui a en quelque sorte rodé le dispositif avant l'ouverture au grand public dès jeudi après-midi. "J'ai sauté sur l'occasion pour me faire vacciner par rapport au pass sanitaire qui est peut-être prévu. Soit c'est le Moderna soit c'est le Pfizer. Je ne sais pas lequel des deux mais en tout cas, ce n'est pas l'AstraZeneca et ça me rassure" explique Anaïs, pompier volontaire à Saint-Junien.

Des campagnes complémentaires comme au pavillon du Verdurier

Pour monter en puissance, des pompiers sont formés pour délivrer le vaccin. En attendant, ce sont des infirmières et infirmiers qui en ont le charge. Un 4e centre fixe qui va permettre d'intensifier la montée en puissance de la vaccination. "Ouvrir ce nouveau centre symboliquement le jour de l'Ascension, c'est une manière pour nous de relever le défi que ce week-end prolongé ne soit pas l'occasion de diminuer le rythme de vaccination mais bien au contraire de l'augmenter" explique Florien Besse, directeur adjoint de l'Agence Régionale de Santé dans le département.

Faciliter l'accès à la vaccination à tous les publics

Kévin est heureux d'avoir reçu sa 1ère dose de vaccin ce jeudi au gymnase Jean Le Bail © Radio France - Jérôme Ostermann

Le lieu n'a pas non plus été choisi au hasard :"on vient créer un équipement complémentaire pour mieux maillé le territoire de l'agglomération de Limoges en proximité immédiate avec des quartiers prioritaires pour faciliter l'accès à la vaccination à tous les publics" fait savoir Florian Besse. En revanche, il n'y aura pas d'autre ouverture de centre fixe dans un avenir proche mais plutôt des campagnes ponctuelles comme jusqu'à samedi au pavillon du Verdurier.