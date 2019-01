Limoges : de la légionelle dans l'eau chaude aux Portes Ferrées

Limoges, France

L'organisme Limoges Habitat doit à nouveau faire face à des problèmes de légionelle dans les réseaux d'eau chaude de ses immeubles. Après des résidences de Beaubreuil, où le problème est récurrent depuis plusieurs mois, 111 appartements du quartier des Portes Ferrées sont touchés par cette bactérie.

à lire A Beaubreuil, la légionelle toujours présente dans des immeubles de Limoges Habitat

Pas de danger pour la santé selon Limoges Habitat

Le bailleur social s'en est aperçu lors d'analyses pratiquées le 20 décembre dernier. Les taux n'étaient pas démesurés mais, par précaution, le bailleur social a équipé l'ensemble des appartements concernés de douchettes spéciales qui évitent de respirer les vapeurs pouvant transmettre la bactérie.

Il n'y a donc aucun risque pour la santé selon Limoges Habitat, qui a pratiqué un choc thermique dans le réseau d'eau chaude pour tenter de résoudre le problème.

Ce n'est pas la vétusté des réseaux" - Simon Revel, responsable énergie et développement durable de Limoges Habitat

Ces problèmes de légionelle, à Beaubreuil et aux Portes-Ferrées, sont-ils dus à la vétusté des installations de Limoges Habitat ? Simon Revel, responsable énergie et développement durable au sein de l'organisme, réfute cette hypothèse : "la légionelle peut apparaître spontanément, il n'y a pas forcément de rapport avec la vétusté des réseaux, et on ne peut pas comparer à Beaubreuil où le réseau est plus long et où de l'eau pouvait stagner. Nous allons enquêter suite aux derniers résultats".

Le résultat des nouvelles analyses sera connu dans 10 jours.