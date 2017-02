Limoges : des soins socio-esthétiques pour oublier un peu le cancer

A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer ce samedi, une malade et une socio-esthéticienne témoignent des bienfaits des ateliers organisés toute l'année par la Ligue contre le cancer de la Haute-Vienne. Une parenthèse qui permet de penser à autre chose qu'à la maladie.

Pour Emmanuelle, le diagnostic est tombé en octobre 2015 : cancer du sein. Il a fallu encaisser la nouvelle, l'annoncer à la famille et entamer un long parcours vers la guérison. Aujourd'hui, "je suis en passe de m'en sortir" témoigne cette haut-viennoise et selon elle, les ateliers gratuits mis en place par la Ligue contre le cancer de la Haute-Vienne ont largement contribué à son rétablissement.

"Je ne pensais plus qu'à la maladie"

Emmanuelle avoue qu'elle n'a jamais été très féminine. Elle ne fréquentait pas les instituts de beauté avant sa maladie et après le diagnostic elle a complètement arrêté de penser à prendre soin d'elle. "J'ai eu des rayons, il y a les soucis administratifs, les arrêts de travail, plein de choses à gérer et tout nous ramène à la maladie. On a aussi tendance à se renfermer un peu sur soi-même."

Les ateliers proposés par la Ligue contre le cancer arrivent alors à point nommé. Elle se laisse tenter par les soins socio-esthétiques prodigués par Nadine Séguy, qui a suivi une formation spécifique pour intervenir auprès des malades. "On peut oublier la maladie le temps d'une heure. On parle de choses et d'autres, ça permet de s'évader" témoigne Emmanuelle avec le sourire. Elle a aussi testé d'autres ateliers comme le yoga. Tout ça lui donne de bonnes raisons se ressortir de chez elle et de rencontrer du monde.

"On est vraiment dans la détente. Ça fait un bienfait énorme sur le physique et sur le moral, c'est quelque chose de primordial qui fait partie, je pense, de la guérison" - Nadine Séguy, socio-esthéticienne.

Ces soins socio-esthétiques sont proposés gratuitement, sur rendez-vous, dans les locaux de la Ligue contre le cancer ou à domicile si les patients ne peuvent pas se déplacer. La ligue a aussi mis en place des ateliers de sophrologie et de yoga à Limoges, des séances d'activité physique adaptée ou d'aquagym sont aussi assurées à Limoges, Saint-Yrieix-la-Perche et Saint-Junien. A partir de mi-mars, il y aura aussi du Ping-santé, autrement dit du ping-pong également adapté à la maladie. La ligue contre le cancer propose également du soutien psychologique aux malades et à leurs proches, ainsi que des aides financières et matérielles pour ceux qui en ont besoin.