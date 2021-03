Limoges : des tests salivaires pour 160 élèves de l'école Aigueperse, une première en Limousin

300 000 tests salivaires seront effectués chaque semaine dans les écoles de France à partir du 15 mars : c'est ce que promet le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Dans l'académie de Limoges, les opérations ont été lancées ce mardi 2 mars, avec l'organisation d'une matinée de tests pour les élèves de l'école Aigueperse.

80% d'enfants volontaires

Des tests sur la base du volontariat, mais qui ont remporté l'adhésion des parents : 80% d'entre eux ont donné leur accord, et 160 enfants ont participé à ce dépistage massif.

ECOUTEZ - L'école Aigueperse est la première de l'académie à bénéficier de tests salivaires Copier

Pour cette première, une équipe d'infirmières scolaires était présente, assistée de professionnels des laboratoires d'analyses médicales, venus les former et les conseiller. "On travaille toutes ensemble pour découvrir ce processus, bien le comprendre et se l'approprier. Il est très simple, les parents peuvent être rassurés" détaille Véronique Brun, infirmière conseillère de l'éducation nationale en Haute-Vienne, vêtue de sa blouse "de Schtroumpfette" et prête à chanter la chanson de l'escargot de Bourgogne pour motiver les écoliers.

Les infirmières scolaires sont là pour encourager et rassurer les élèves © Radio France - Nolwenn Quioc

Des enfants rassurés de ne pas avoir un écouvillon dans le nez

Les élèves arrivent dans la salle, s'installent devant un petit flacon, et une fois les mains désinfectées, suivent attentivement les consignes des infirmières. "_Tu vas tourner ta langue cinq fois dans ta bouche, ça va te faire saliver. Il ne faut pas cracher, juste faire couler la saliv_e" explique une infirmière. En moins de 10 minutes, les premiers tests sont réalisés, et Besma, en CM2, est rassurée : "Ça s'est bien passé, j'ai cru que ça allait me faire mal, parce que j'ai cru qu'on allait me rentrer un truc dans le nez, mais non en fait".

Des dépistages du coronavirus par tests salivaires sont prévus dans 28 écoles du Limousin Copier

Et c'est pour la bonne cause : le quartier du Val de l'Aurence à Limoges est une des zones de la Haute-Vienne où le virus circule le plus et les dépistages organisés par la mairie n'ont pas été suivis par la population.

Chaque enfant a un formulaire rempli par ses parents, qui est transmis au laboratoire d'analyses médicales © Radio France - Nolwenn Quioc

27 écoles testées cette semaine, 28 la semaine prochaine

Au total, 27 écoles du Limousin vont bénéficier de ces dépistages cette semaine : dix en Haute-Vienne (à Limoges, Saint-Junien et Saint-Léonard de Noblat), onze en Corrèze et six en Creuse, et 28 autres écoles la semaine prochaine. Elles ont été choisies en lien avec l'ARS car elles se situent dans des zones un peu plus touchées par le coronavirus. "On est aux alentours de 2000 tests par semaine, et à partir du 15 mars on devrait proposer près de 3000 tests par semaine" détaille Carole Drucker-Godard, la rectrice d'académie. Huit établissements supplémentaires écoles, collèges et lycées de toute l'académie, servent en quelque sorte de panel de référence, et seront testés tous les 15 jours.

Fortes de leur expérience, les infirmières "formées" aux tests à l'école Aigueperse pourront organiser les dépistages dans les écoles de leur zone de service retenues par l'académie et l'ARS. Les parents de l'école Aigueperse, eux, recevront directement les résultats du test de leur enfant dans la journée de mercredi.