"Limoges devient capitale du bien-vieillir " : le gérontopôle Nouvelle-Aquitaine prend son envol

La région Nouvelle-Aquitaine présente, ce mardi, le futur gérontopôle régional basé à Limoges. Ce dispositif fédère tous les acteurs et les compétences dans le domaine du "soutien à domicile" et du bien-vieillir, déjà présents au sein de l'organisme Autonom'lab depuis plusieurs années à Limoges.

La région Nouvelle-Aquitaine présente officiellement, ce mardi, le futur gérontopôle Nouvelle-Aquitaine basé à Limoges. Cet organisme consiste à fédérer tous les acteurs et les professionnels de Nouvelle-Aquitaine qui travaillent sur les questions de l'avancée en âge et du maintien de la qualité de vie. "C'est idée qu'on puisse vieillir en bonne santé en vivant bien chez soi" résume Françoise Jeanson, conseillère régionale chargée de la santé et de la silver économie, invitée de France Bleu Limousin ce mardi matin à 8h15.

L'ex-région Limousin (absorbée dans la région Nouvelle-Aquitaine en 2015) travaille depuis longtemps dans ce domaine avec Autonom'Lab, qui réunit à Limoges différents acteurs de l'autonomie et du bien-vieillir depuis 10 ans. "A partir de cette expérience, l'objectif est que Limoges devienne la capitale de la gérontologie en Nouvelle-Aquitaine" explique Françoise Jeanson, "mais il faut élargir à l'expertise avec les savoirs-faire et les recherches menées dans les autres départements".

Associer les travaux, les recherches et les expériences de toute la région

Ainsi, les travaux sur le numérique, les travaux sur les questions médicales et de santé (neurosciences à la faculté de médecine de Bordeaux, réadaptation du corps humain à l'université de Poitiers, la vie à domicile et le numérique à l'université de Limoges), les travaux portant sur le sport et le bien-vieillir, etc... vont se combiner pour que les chercheurs et les professionnels de toute la région travaillent ensemble.

L'enjeu est également en terme d'emplois sur le territoire. "Et surtout des emplois d'aides à domicile !" insiste l'élue régionale Françoise Jeanson, "c'est une énorme mine d'emploi sur lesquels on doit travailler car ils doivent devenir attractifs et mieux organisés".