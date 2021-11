Limoges : faible mobilisation pour la vaccination anti-Covid dans le quartier des Coutures

Selon les chiffres de l'Assurance maladie de Haute-Vienne, un tiers des habitants des Coutures n'est pas vacciné contre le Covid. Dans ce quartier populaire du centre-ville situé à côté de la gare des Bénédictins, cela présente 500 personnes sur environ 1.500. Parmi elles, 120 ont plus de 75 ans. Pourquoi si peu de vaccinés ? Les autorités l'ignorent. "On est peut-être sur des quartiers plus difficiles en terme d'accès à l'information, à la communication. Peut-être aussi des réticences personnelles ou le sentiment que les centres de vaccination sont éloignés" avance Sophie Girard, directrice de l'ARS de Haute-Vienne.

Dans le contexte de reprise de l'épidémie, l'Agence régionale de santé de Haute-Vienne a donc décidé monter une opération exceptionnelle ce mercredi. Un centre de vaccination éphémère en partenariat avec le Sdis, la Protection civile et la préfecture. Objectif : aller au plus près des habitants, mais malgré les efforts de communication et de pédagogie déployés en amont, l'opération n'est pas franchement un succès.

Une grande déception pour le chef des urgences et du SAMU en Haute-Vienne

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir fait de l'information depuis le début de la semaine. Des affiches ont été posées par le bailleur social dans les immeubles, il y a eu la mobilisation du centre social et du porte à porte assuré par Protection civile. "Des portes sont restées fermées, mais on ne s'attendait pas ce qu'elles s'ouvrent partout" explique le président de la Protection civile de Haute-Vienne, le docteur Jean-François Cueille, "mais nos concitoyens nous ont particulièrement bien accueillis. On a fait de la pédagogie, de l'explication et proposé une vaccination en disant on peut vous accompagner, venir vous chercher, vous amener au centre de vaccination, et vous ramener chez vous".

Malgré ces efforts, très peu de personnes sont venues ce mercredi se faire vacciner au centre éphémère des Coutures. Seulement trois personnes dans la matinée, dont une a reçu sa première dose. Les deux autres, âgées de plus de 65 ans, sont venues faire leur dose de rappel. Jean-François Cueille, par ailleurs chef des Urgences et du SAMU en Haute-Vienne, ne cache pas sa très grande déception : "C'est sans doute que nous n'avons pas joué la bonne carte. Peut-être qu'on s'est trompé. Il faut accepter dans cette crise, depuis bientôt 24 mois, de se tromper. Quand on se trompe, c'est pour mieux se relever."

Une expérimentation qui méritait d'être tentée

Sans aller jusque là, la préfecture de Haute-Vienne et l'Agence régionale de santé s'interrogent sur l'intérêt de renouveler ce type d'opération. Il s'agissait "d'une expérimentation convenue avec la Ville de Limoges, le Sdis et la Protection civile", précise Sophie Girard, directrice de l'ARS. "On en tirera les conséquences, voir si c'est une forme adaptée, si on doit arrêter ou modifier les organisations. Mais ça mérite de se tenter vu l'évolution de la circulation vaccinale et le nombre de personnes encore non vaccinées."

Un bilan va être fait à l'issue de cette journée, car des opérations similaires étaient envisagées dans d'autres quartiers de Limoges rajoute Sébastien Brach, le directeur de cabinet de la préfète : "Comme nous avons testé le "aller vers" dans des communes rurales, il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, nous testons le "aller vers" au plus près dans les quartiers. Nous en tirerons les conséquences effectivement en fonction des résultats."

En Haute-Vienne, près de 10% des plus de 75 ans n'ont reçu aucune dose de vaccin anti-Covid.