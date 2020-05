Limoges : l'école maternelle Montjovis fermée suite à un cas de Covid-19

A Limoges, l'école maternelle Montjovis est fermée depuis ce jeudi et jusqu'à nouvel ordore, suite à la découverte d'un cas de Covid-19 sur un enseignant. Tous les élèves et les personnels ont été testés et les autorités sanitaires ont lancé la recherche des cas contacts.