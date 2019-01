Limoges : l'entreprise I.Céram expérimente la fabrication de corail en céramique

L'entreprise I.Céram, qui fabrique des implants osseux en céramique de Limoges, et l'aquarium du Limousin lancent un projet de support en céramique, plus naturel, pour aider le corail à se développer.

Limoges, France

Y aura-t-il bientôt du corail en céramique de Limoges dans les fonds marins ? C'est le projet pensé et développé par l'entreprise limougeaude I.céram, spécialiste des implants en céramique, avec l'aquarium du Limousin. L'objectif est de fabriquer un support en céramique sur lequel le corail pourra s'accrocher et se développer.

L'entreprise I.céram utilise habituellement la céramique pour fabriquer des implants osseux, car elle présente la même structure que l'os : solide, dense, poreuse. Mais en observant bien, le directeur scientifique d'I.Céram, Éric Denes, y a aussi vu des ressemblances avec le corail : "Et je me suis dit que dans la porosité, les coraux pourraient se développer et qu'on pourrait faire un support pour remplacer le corail qui est actuellement en voie de destruction."

Une pastille de céramique, observée au microscope. - DR - I.Céram

L'intuition était bonne. Le directeur de l'aquarium de Limoges, David Branthome, a tout de suite été emballé. "Les coraux, ça a beau être un animal, on peut le bouturer comme une plante", explique-t-il. "Donc on est toujours à la recherche de supports sur lesquels les coraux peuvent reprendre leurs boutures correctement et refaire un pied."

De la céramique à la place du béton ou du plastique

Car pour le moment, ces supports sont plutôt en béton ou en plastique. "À titre personnel, ça me gène de mettre dans la mer des déchets qui vont être relâchés sur le long terme", poursuit David Branthome. "L'idée, c'est donc d'utiliser un produit qui est neutre, naturel, et qui n'a pas d'impact sur l'environnement marin."

Dans quelques semaines, d'ici la fin du mois de mars, les supports en céramique vont être installés dans des aquariums pour voir comment les organismes vivants se fixent dessus. Si l'expérience est concluante, la céramique de Limoges pourrait alors, pourquoi pas, aider à repeupler la grande barrière de corail.