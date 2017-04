Limoges : la maternité des Emailleurs crée une chambre "familiale"

La polyclinique des Emailleurs de Limoges a décidé de systématiser l'accueil des pères qui souhaitent rester dormir après l'accouchement de leur compagne. Elle crée également une chambre familiale pour accueillir les mères qui ont déjà un enfant et veulent le garder auprès d'elles. Un cas rare.

La polyclinique des Emailleurs de Limoges fait partie des rares maternités à accueillir les papas qui souhaitent dormir auprès de leur compagne après l'accouchement. Ils pouvaient jusqu'à présent rester sur des lits de camps. Désormais, la maternité installe un lit supplémentaire dans chaque chambre afin que le conjoint ou proche (ce peut être un parent, une compagne) puisse rester pendant tout le séjour de la mère à la polyclinique. Un cas rare en France.

Encore plus rare, elle met en place une chambre pour accueillir les femmes qui ont déjà un enfant et veulent le garder auprès d'elles pendant l'accouchement du second... une première en Limousin. Cette démarche fait partie de la création d'un label "Esprit de famille", Janie Wehbe est la sage-femme à l'origine de ce projet : "On s'est aperçu que des mamans ont du mal à se séparer de leur enfant aîné, un petit qui aurait deux ans, trois ans et n'aurait jamais quitté sa mère. Il arrive aussi que la grossesse et l'accouchement est vécue par l'aîné comme un peu comme un drame puisqu'on va lui voler sa place ou en tout cas sa maman pendant trois ou quatre jours... Donc l'idée m'est venue de créer une chambre pour accueillir tout ce petit monde."

Il y a néanmoins une condition pour que la mère puisse dormir avec son premier enfant, un accompagnateur (le père, un parent, un proche) doit également être présent durant le séjour à la maternité.