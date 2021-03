Limoges : la réouverture de l'école maternelle Corgnac après plusieurs cas de Covid inquiète

Combien d'enfants seront présents à l'école Corgnac de Limoges ce jeudi matin ? Après une semaine de fermeture suite à plusieurs cas de Covid, l'école maternelle a rouvert ses portes mardi 16 mars 2021, avec seulement 12 élèves présents sur les 140 inscrits.

Un protocole respecté selon l'éducation nationale

Mardi dernier, l'école été fermée en urgence suite à la découverte de neuf cas positifs au Covid-19 chez les élèves, dont plusieurs cas du variant britannique. Deux enseignants ont aussi été testés positifs, quatre ATSEM sur cinq, et l'UNSA, syndicat d'enseignants, recense une quarantaine de "cas contacts", des enfants qui ont un cas positif dans leur famille, mais qui n'ont pas été testés, et qui ne sont pas considérés comme tels par l'éducation nationale.

L'inquiétude grandit dans le quartier du Val de l'Aurence autour de l'école Corgnac Copier

Mais pour l'inspectrice d'académie Jacqueline Orlay, ce chiffre de 12 élèves présents est la preuve que les parents respectent l'isolement préconisé pour les enfants positifs. "Ça veut dire qu'en termes de citoyenneté, les personnes savent que si vous êtes positifs, vous restez chez vous".

Pour Jacqueline Orlay, inspectrice académique, le protocole de l'éducation nationale a été respecté Copier

Jacqueline Orlay précise que les éventuels cas qui sont arrivés depuis la fermeture, il y a une semaine, ne relèvent pas de l'éducation nationale.

Une réponse insuffisante pour une mère d'élève

Mais sur le terrain, la réalité est loin d'être aussi rose, explique cette mère d'élève qui sort tout juste de l'hôpital à cause du Covid-19 et dont les 3 filles sont positives. L'une d'entre elles est scolarisée à l'école Corgnac, les deux autres au collège Mauroy, fermé cette semaine, là encore à cause du coronavirus.

"Je ne comprends pas pourquoi ils ont rouvert. Les gens ne sont pas assez vigilants. Quand vous voyez qu'une école est fermée, un collège est fermé et qu'on voit les parcs remplis de gamins en train de jouer, il ne faut pas me faire croire que le protocole est bien respecté, ce n'est pas possible".

Cette mère d'élève aurait souhaité que l'école Corgnac reste fermé au moins une semaine de plus Copier

Quelle réponse dans les prochains jours ?

Une situation que dénonce également le syndicat d'enseignants UNSA, et certains enseignants, qui sont très inquiets de la situation. Jacqueline Orlay, l'inspectrice d'académie en a bien conscience, mais rappelle que la situation dans le quartier ne relève pas de l'éducation nationale mais plutôt de l'ARS, l'Agence régionale de santé et de la Préfecture.

Ce qui est loin de satisfaire notre mère d'élève, pour qui il est illusoire de penser qu'il y a une frontière entre ce qui se passe dans les familles et à l'école, d'autant plus quand les enfants d'une même fratrie sont scolarisés dans différents établissements. Elle espère la mise en place de tests salivaires à l'école Corgnac, comme ça a été le cas dans plusieurs établissements du quartier.