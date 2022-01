Limoges : la ville annonce des masques FFP2 pour les enseignants et les personnels de la petite enfance

Alors que les enseignants déplorent le protocole sanitaire applicable dans les établissements scolaires face à l'épidémie de Covid, et que le ministre de l'Education Nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé la fourniture de masques chirurgicaux aux enseignants seulement vers la fin du mois, la ville de Limoges annonce la distribution de masques de protection FFP2 à plus de 1200 agents municipaux au contact des enfants et à tous les enseignants des écoles de la ville.

En pleine flambée épidémique, le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie explique avoir pris cette décision pour "protéger au mieux les personnels face à la montée du variant Omicron", précisant que "des masques de type FFP2 [sont fournis depuis ce vendredi] à l’ensemble des personnels et enseignants des crèches et des écoles maternelles et élémentaires, mais aussi aux animateurs des accueils de loisirs jusqu'à la fin du mois de janvier". Selon le maire, la ville de Limoges détient des stocks suffisants et a lancé des commandes pour les renouveler.

Ce n'est pas un pied de nez au gouvernement !

La mesure prise par le maire de Limoges est-elle purement sanitaire ou se veut-elle aussi un coup politique face aux mesures plus lentes du gouvernement ? Emile-Roger Lombertie s'en défend : "non, ce n'est pas un pied de nez au gouvernement. Que ça fasse le buzz c'est une chose, mais pas le but recherché ! Pourquoi prendre cette mesure maintenant ? Pour accompagner les personnels face à la vague épidémique montante, or la question ne se posait pas de la même manière tant que nous étions en congés".

La mesure concerne précisément 1211 enseignants et agents municipaux.