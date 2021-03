Limoges : le collège Donzelot fermé plusieurs jours pour cause de Covid-19, des tests au Val de l'Aurence

Le collège Donzelot n'a pas pu accueillir les élèves ce jeudi à Limoges et il reste fermé au moins jusqu'à la fin de la semaine suite à la découverte d'un cas de Covid-19 dans l'équipe de "vie scolaire". Tous les surveillants sont considérés comme cas contacts et placés à l'isolement.

Les élèves du collège Donzelot à Limoges ont été invités à rester chez eux ce jeudi et l'établissement va rester fermer plusieurs jours pour cause de Covid-19. Un membre du personnel a été testé positif au sein de l'équipe de "vie scolaire." Dans la foulée, tous les surveillants, considérés comme cas contacts ont du s'isoler. Il n'y a donc plus assez de monde pour accueillir normalement et surveiller les collégiens.

De leur côté, les enseignants peuvent toujours accéder à l'établissement mais les élèves ne reviendront pas en classe avant lundi, au mieux. Tout dépendra des résultats des tests des cas contacts. Les cours ne reprendront normalement que s'ils sont tous négatifs.

La stratégie "tester, alerter, protéger" s'intensifie

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie, des opérations de dépistage massif continuent d'être organisées en Limousin. Ce jeudi, 230 personnes ont participé à celle organisée dans le quartier du Val de l'Aurence à Limoges, secteur surveillé depuis plusieurs semaines en raison d'une forte circulation du virus dans les eaux usées.

Six personnes soit 2,6% de ces tests antigéniques se sont révélées positives. Les autorités sanitaires notent une part des variants britanniques et brésiliens toujours au dessus de la moyenne nationale dans ces contaminations. Les personnes positives sont invitées à subir un test PCR au CHU pour confirmer le résultat.

En terme d'impact, il y a eu moins de monde que lors des précédents tests menés dans un gymnase et une école du quartier (240). Mais avec ces tests menés par la sécurité civile au cœur du centre commercial Limoges Corgac, cela a permis de toucher un public plus varié, "notamment en âge" avec plus de jeunes fait savoir le directeur de la santé à la ville de Limoges.