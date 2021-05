Limoges : les salles de sport Elancia lancent un programme dédié aux anciens malades de la Covid-19

La salle de sport Elancia de Limoges a exceptionnellement rouvert ses portes. Elle accueille des personnes prioritaires dont des anciens malades du Covid. Depuis la mi-avril, ce groupe a développé un programme de réadaptation post-Covid.

Aline s'occupe des séances. Elle a un diplôme "Sport/Santé". © Radio France - Thomas Vinclair

Ce programme dure 12 semaines. Au départ, il faut passer des tests avec Aline, coach diplômée "Sport Santé" à la salle Elancia de Limoges. "Nous leur faisons passer des tests cardiorespiratoire. On vérifie les saturations en oxygène avant, pendant, et après l'effort. On fait un bilan complet avec eux. Puis, on démarre en douceur."

Le sport vient en aide à la santé

La coach propose de faire du vélo et d'utiliser les tapis à faible allure. "On avance progressivement car ils ont beaucoup souffert de la Covid. Certains ont perdu des kilos de muscles porteurs." Pour avoir accès à la salle, il faut avoir une prescription médicale.

Ce programme a été conçu avec l'aide de professionnels de santé. "Quand ils arrivent, ils sont très fatigués", remarque Bertrand, le responsable de la salle. "Les mentalités changent, le monde médical se tourne de plus en plus vers nous. Le sport, c'est la santé. Il est bon de faire du sport, pour retrouver la forme physique mais aussi mentale"

Il faut un certificat médical pour pouvoir bénéficier de ce programme. © Radio France - Thomas Vinclair

Il n'y a aujourd'hui pas seulement des anciens malades du Covid. D'autres pathologies longue durée peuvent avoir accès au sport sur ordonnance comme les diabétiques, les personnes atteintes d'obésité ou encore victime d'un AVC.