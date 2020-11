Limoges : les tests de dépistage antigéniques au covid 19 arrivent au compte goutte dans les pharmacies

Ces nouveaux tests sont censés soulager les laboratoires d'analyses mais encore faut il qu'ils soient disponibles dans les pharmacies. A ce jour, quelques officines seulement ont reçu les kits de dépistage. A Limoges, on les compte sur les doigts de la main, d'où un léger retard à l'allumage. Un paradoxe, alors que de plus en plus de personnes souhaitent se faire tester. Comme au printemps, avec les masques, l'histoire se répète:"actuellement c'est difficile de se procurer des tests. Concrètement si on en commande 500 boîtes on en a deux! Ça va venir au compte goutte en fonction des fabrications", avoue Simon Tarnaud pharmacien à Limoges.

Ces tests antigéniques, dont le résultat est connu en moins d'une demi-heure, seront réservés uniquement aux personnes symptomatiques, âgées de moins de 65 ans et non à risques. Dans le cas contraire, le test PCR dans les laboratoires d'analyses médicales restent de rigueur, comme pour les cas contacts par exemple. Avec seulement 5 % de marge d'erreur, ils sont tout aussi fiables que les tests PCR, contrairement aux tests salivaires, qui devraient arriver sur le marché d'ici les fêtes de fin d'années.

Depuis une quinzaine de jours, les professionnels de santé comme les médecins généralistes, les pharmaciens, les infirmiers libéraux, ou les kinés, sur la base du volontariat, suivent des formations dans les laboratoires spécialisés, car le protocole est très strict. Gants, masques FFP2, charlottes, sur-blouses, visières, espaces ventilés et isolés sont obligatoires pour effectuer ces tests antigéniques. Du coup, certaines officines qui ne possèdent pas de salle adaptée pour effectuer les prélèvements peuvent installer des tentes ou des centres mobiles (cf photo), avec autorisation du préfet et du maire, devant leur commerce.

C'est un gain de temps indéniable pour les patients qui ont leur résultat en moins d'une demi-heure

Parmi les professionnels de santé qui sont habilités et formés pour réaliser ces tests, on compte les infirmiers libéraux. Comme Patricia Fontan, ils sont dans les starting-blocks, prêts à tester à tout va:"on peut aussi bien les faire chez le client qu'au cabinet. On n'a plus besoin de passer chercher les documents et les kits de prélèvements dans les labos et de les ramener ensuite. C'est un gain de temps indéniable pour les patients qui ont leur résultat en moins d'une demi-heure, mais aussi pour nous," confie l'infirmière. Encore faut-il que les pharmacies soient rapidement livrées en tests antigéniques pour fournir les professionnels de santé.