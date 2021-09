Limoges - Premières vaccinations le jour de la rentrée scolaire au lycée-collège Léonard Limosin

En ce jour de rentrée scolaire, il y avait de l'effervescence ce jeudi dans les couloirs du lycée-collège Léonard Limosin à Limoges. Notamment au rez-de-chaussée, là où l'établissement a mis à disposition une salle à l'Agence Régionale de Santé et à la clinique Chenieux pour une 1ère après-midi de vaccination contre le Covid-19. Vaccination ouverte à tous les élèves à partir de 12 ans, et sur demande des familles.

"Je n'ai pas eu le temps de me faire vacciner et j'étais loin d'ici pendant les vacances. Je n'ai pas pu le faire là où j'étais. Ce sont mes parents qui ont voulu que je vienne parce que c'était plus pratique de le faire ici. Cela ne me dérange pas. Je n'y vois pas d'objection" explique Roman, un élève de seconde qui a manqué le début du cours de sport pour avoir sa 1ère dose de vaccin.

Je fais ça à la débauche, c'est parfait !

En train d'attendre dans le couloir, Camille aussi a été inscrite par ses parents. Cette élève de 5e a manqué quelques minutes du cours d'éducation musicale pour recevoir sa 1ère injection :"ça va être pratique maintenant, ça va être bien pour les transports et ne pas attraper le covid". Il faudra aussi un peu de pédagogie pour lui expliquer qu'une fois vacciné, on peut quand même l'attraper tout en étant moins contagieux et beaucoup moins exposé à des formes graves.

Lors de cette 1ère après-midi de vaccination à Léonard Limosin, une vingtaine d'élèves en ont bénéficié. Quelques adultes aussi. "J'ai profité de l'occasion pour me faire vacciner. Je n'ai pas tellement eu le temps de le faire cet été. Là je fais ça à la débauche. C'est parfait" explique Loïc, cuisinier au sein de l'établissement.

Un rassemblement d'anti vaccin le matin même devant le lycée

Une opération que le proviseur est prêt à renouveler en cas de demandes des familles. Notamment pour les piqures de rappel dans quelques semaines. Un proviseur pour qui la vaccination ne doit "pas être une source de clivage" au lycée, mais qui a quand même du recevoir quelque militants anti-vax jeudi matin, alors qu'une cinquantaine d'entre eux s'était réuni devant l'établissement.