Limoges : "Tout le monde est en panique et on fait tous le vaccin au dernier moment pour partir en vacances !"

Dès 9h ce vendredi matin, une heure et demie avant l'ouverture, une file d'attente a commencé à se former devant le centre commercial Saint-Martial, où un centre de vaccination s'est installé pour deux semaines, sans rendez-vous préalable. Une opportunité que de nombreux Limougeauds ont voulu saisir, sachant que les délais s'allongent pour trouver un créneau dans les autres centres de vaccination. Sur place, il y avait donc un peu d'attente, mais la perspective de glaner le fameux pass sanitaire a balayé l'impatience et a même pris le dessus sur les doutes exprimés par certains.

"On va se faire vacciner parce qu'on est obligés, mais on n'a pas confiance."

Malgré leur empressement à se faire vacciner, certains reconnaissent qu'ils sont venus à reculons. "On va se faire vacciner parce qu'on est obligés, mais on n'a pas confiance. Il n'y a pas assez de recul." estime Serge, qui ne veut toutefois pas être mis à l'écart. Car depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire, en début de semaine, même les plus réfractaires se sont parfois résolus à franchir le pas. "Pour pouvoir sortir, aller au restaurant, j'ai plus vraiment le choix" réagit Enzo. "Tout le monde est en panique et on fait tous le vaccin au dernier moment pour partir en vacances !" ajoute Emilie, qui y voit aussi finalement un bienfait, si ça permet d'éviter de futures restrictions.

"C'est juste le petit coup de pied au cul qui permet de le faire"

Dans la file d'attente, on rencontre aussi pas mal de Limougeauds qui envisageaient de se faire vacciner, sans forcément y voir d'urgence. Si certains apprécient moyennement la stratégie du président de la République, comme Aurélie, qui y voit "une obligation qui ne dit pas son nom", d'autres sont plus réceptifs. "C'est juste le petit coup de pied au cul qui permet de le faire" réagit Laurent, venu avec sa femme et leurs deux enfants adolescents.

La Protection Civile participe à ce centre de vaccination sans rendez-vous à Limoges, avec la volonté de vacciner les gens jusque dans les centres commerciaux si ça permet de toucher plus de monde. © Radio France - Nathalie Col

Quelles que soient les motivations, la foule était en tout cas au rendez-vous pour cette première journée, au-delà même des espérances, selon un responsable de la protection civile. Le centre de vaccination du centre commercial Saint-Martial va rester en place jusqu'au 31 juillet. "Faire venir le centre de vaccination au plus près des gens, plutôt que de les faire venir au centre de vaccination", c'est aussi ce qui fait le succès de ce genre d'opération, précise encore la Protection Civile, qui œuvre là aux côtés de l'Agence Régionale de Santé.