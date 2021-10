Limoges : un chercheur iranien met au point une machine plus rapide pour diagnostiquer les AVC

C'est ce vendredi la journée mondiale de l'AVC. A Limoges, un chercheur iranien met justement au point une machine beaucoup moins chère, et surtout plus rapide pour délivrer un diagnostic et donc sauver des vies. Avec l'espoir de pouvoir commercialiser le Cogniscan d'ici cinq ans.