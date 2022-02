Limoges : Dyameo développe un dispositif pour détecter plus vite et plus efficacement les tumeurs

À Limoges, la société Dyameo développe un dispositif permettant de détecter les cellules cancéreuses avec plus de précision et plus de rapidité.

C'est une innovation pour la médecine oncologique. Des sondes endoscopiques jetables vont permettre aux chirurgiens d'identifier avec précision les tumeurs ORL (de la bouche ou de la gorge) sans plus avoir à attendre les retour d'analyse en laboratoires. La société Dyameo valorise les recherches menées par les laboratoires IRCER, (institut de recherche sur les céramiques) et CaPTuR (Contrôle de l'Activation cellulaire, progression Tumorale et Résistance thérapeutique).

Une chirurgie plus rapide...

" Il faut imaginer que le chirurgien a une idée très précise de ce qu'il va faire." explique Cédric Enguehard, président de la société. "Une fois la tumeur retirée, il réalise des prélèvements et demande une analyse auprès d'un laboratoire du CHU."

Cette analyse, dite "rapide", prend à ce jour entre 30 et 40 minutes. Un délai qui rallonge l'opération, puisque le chirurgien doit attendre son résultat pour savoir s'il doit poursuivre ou non l'opération. "Avec notre dispositif, plutôt que de faire une analyse une demi-heure, on va avoir la réponse directement."

...et plus fine

Avec ces sondes, la méthode de "contact direct" se substitue alors à la méthode initiale de prélèvement. Cette chirurgie plus fine et plus rapide, permet la réduction considérable de marges d'erreurs, facteur majeur de récidives de cancer. "L'objectif c'est de retirer uniquement les tissus cancéreux en laissant les tissus sains et fonctionnels et une fois que le patient sort du bloc opératoire on a la certitude qu'il n'y a plus de tissus cancéreux à l'intérieur du patient. "

Réductions des marges d'erreurs et du temps d'intervention, le dispositif de Dyameo fait progresser la recherche médicale oncologique. - ©Dyameo

De scientifiques à entrepreneurs

C'est en 2017 que Cédric Enguehard, Virgile Barret-Vivin et Alexis Saintamand ont lancé leur projet. Respectivement ingénieurs, doctorants en chimie et en biologie, les trois associé ont enfilé leur casquette d'entrepreneur sur le tard. "Maintenant l'entreprenariat s'est démocratisé", précise Cédric Enguehard. "Il y a des appuis de la part de la banque publique d'investissement (BPI), et des incubateurs au niveau universitaire, qui permettent même pour des gens qui sont scientifiques de se lancer dans l'entreprenariat sans avoir tout le bagage nécessaire initialement et les formations viennent au fur et à mesure de la création."

Un million d'euros récoltés

L'entreprise a récolté un million d'euros auprès de la société d'investissement de fonds Medievice, et " Ça paraît une grosse somme mais ça va relativement vite compte tenue des obligations règlementaires auxquelles ont doit souscrire. Aujourd'hui on travaille au CHU de Limoges pour la partie praticiens avec le service d'ORL reconnu dans ce domaine là" . Le dispositif devrait voir le jour au CHU de Limoges pour 2023.