Limoges : un nouveau centre pour accompagner ceux qui souffrent d'une maladie chronique

A Limoges, un nouveau "centre de ressources" a ouvert ses portes fin avril, rue Gustave Nadaud. C'est une initiative de l'association "La Marguerite", à destination de tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique, et qui ont besoin d'un accompagnement social pour vivre avec leur pathologie.

Limoges, France

A Limoges, un nouveau "centre de ressources", associatif, a ouvert ses portes fin avril, rue Gustave Nadaud. C'est une initiative de l'association "La Marguerite", à destination de tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique, et qui ont besoin d'un accompagnement social pour vivre avec leur pathologie.

Une pathologie chronique est une maladie longue durée, pas forcément évolutive, avec laquelle le patient doit donc vivre, quotidiennement, comme par exemple le diabète, les insuffisances respiratoires ou les maladies cardio-vasculaires...

Une initiative de patients pour d'autres patients

Quand le diagnostic tombe, il n'est pas rare que les patients soient désarçonnés, désorientés. "Si on prend l'exemple du diabète, il va y avoir un impact important sur la vie sociale, avec des obligations et des régimes particuliers qui peuvent vraiment venir bouleverser la vie de la personne" explique Célia Larochelle qui a conduit le pilotage de ce projet. "Donc, c'est important de _pouvoir l'accompagner_, de discuter avec elle et avec d'autres patients présents au sein de la structure, autour de leurs expériences", poursuit-elle.

Car en plus des trois salariés, la structure fonctionnera avec des bénévoles eux-mêmes atteints de pathologies longues durées. Ils seront donc à même de conseiller efficacement les visiteurs du centre de ressources, qui sera finalement une sorte de "guichet unique" de conseils. "C'est ça, et c'est un élément essentiel. Cela permet dans un seul lieu d'avoir accès à une multitudes de conseils et de services", explique Jean-Michel Carteau, le Vice-Président Régional de la mutuelle AG2R La Mondiale, dont la branche sociale a mis 450.000 euros dans l'opération. La Région Nouvelle-Aquitaine en a versé 70.000.

> La Marguerite, 29 rue Gustave Nadaud à Limoges. tél : 07 55 63 01 10. lamargueriteasso.fr