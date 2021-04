Limoges : "Un soulagement d'être vaccinée avant la rentrée", des créneaux pour les métiers prioritaires au CHU

Ce samedi, le CHU de Limoges a débuté la vaccination contre la COVID 19 pour les professionnels prioritaires. Les métiers du monde de l'enfance et les forces de l'ordre ont dorénavant des créneaux réservés avec, pour le moment, 30 doses par jour uniquement pour les plus de 55 ans.

Le CHU de Limoges ouvre la vaccination des professionnels prioritaires de plus de 55 ans avec le vaccin AstraZeneca.

La campagne de vaccination prend un nouveau tournant. Les professionnels du monde de l'enfance (enseignants, CPE, proviseurs, ATSEM, AESH, protection judiciaire de la jeunesse et protection de l'enfance) ainsi que les forces de l'ordre (gendarmes, policiers nationaux et municipaux et surveillants pénitentiaires) ont des créneaux réservés au CHU de Limoges.

La seule condition ? Avoir plus de 55 ans. Chaque jour, une trentaine de doses seront réservées pour ces professionnels. Si vous êtes concerné vous pouvez déjà prendre rendez-vous en cliquant ici : vaccination professions prioritaires CHU de Limoges

"C'est un devoir citoyen de se faire vacciner"

La conseillère d'éducation pédagogique du collège Maryse Bastié de Nantiat a reçu sa première dose d'AstraZeneca. "C'est important pendant cette crise sanitaire de se faire vacciner. C'est un geste presque citoyen pour enrayer l'épidémie." Ces professionnels du monde de l'enseignement ont reçu un mail du rectorat pour recevoir leur première injection.

"C'est un soulagement, acquiesce Valérie, une enseignante. En classe, les élèves peuvent porter le virus sans le savoir. Même si les élèves portent bien le masque, il faut parfois aller au contact avec eux pour expliquer les consignes. C'est une bonne nouvelle cette vaccination pour la rentrée."

"Peut mieux faire" pour les syndicats d'enseignants

Dans les salles d'attente, ces professionnels font une remarque unanime. "On n'est quand même pas beaucoup !" La faute au nombre de créneaux disponibles : seulement 30 par jour. "Nous sommes satisfaits du début de cette campagne, souligne Maud Duveuf, secrétaire académique du SE-UNSA Limoges. Mais nous trouvons ces annonces largement insuffisantes."

Le syndicat demande d'urgence une vaccination pour les métiers de la petite enfance car "à la maternelle, le port du masque n'est pas obligatoire". Egalement dans le viseur du syndicat, la vaccination des accompagnants des élèves en situation de handicap. "Il faut une grande proximité avec ces élèves pour les aider. Il faut que ces professionnels reçoivent en priorité le vaccin."

En visite au centre de vaccination du CHU de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morsi, a rappelé l'importance de bien segmenter la vaccination selon l'âge : "Tous les indicateurs nous montrent qu'il faut procéder par paliers. Aujourd'hui, nous sommes avec les plus de 55 ans et, avec l'arrivée continue de nouvelles doses, nous allons pouvoir continuer à descendre la limite d'âge pour une vaccination massive."

Dès lundi, une trentaine de doses seront de nouveau disponibles au CHU de Limoges.