Limoges : une chorale pour aider les personnes aphasiques à ré-apprivoiser les mots

Limoges, France

LChaque lundi, ils sont une trentaine à se retrouver au "Cantou" de l'hôpital Rebeyrol, à Limoges. Le groupe hétéroclite se compose de personnes qui ont des difficultés à parler suite à un accident vasculaire cérébral, mais aussi de membres de leur famille et depuis quelques mois de membres d'une chorale plus classique. Ensemble, ils entonnent des tubes de la chanson française, de Johnny Halliday à Jean-Jacques Goldman, en passant par "Le Sud" de Nino Ferrer. Un moment qu'ils ne rateraient pour rien au monde, car l'exercice est bénéfique à plus d'un titre., comme dans n'importe quelle autre activité de loisirs."L

Immersion dans une répétition de la chorale "Les déphasés" Copier

Au départ j'étais un peu sceptique, mais c'est agréable. On dépasse les problèmes. - Hervé, un patient

Tout a commencé courant 2018, à l'initiative d'une étudiante en orthophonie qui voulait expérimenter les effets du chant sur la rééducation pour son mémoire de fin d'études. Les premiers pas ont été hésitants pour certains patients comme Mickaël, qui avait totalement perdu l'usage de la parole il y a quatre ans suite à un AVC. A force de rééducation, le jeune homme de 27 ans a recommencé à parler et maintenant il chante. Une expérience vécue comme une révélation : _"J'ai kiffé ! C'est vraiment merveilleux, maintenant je peux parler, m'exprimer. Ça m'apporte du courage et de la confiance." Comme lui, Hervé est devenu un des piliers de cette chorale. "Même si quand on chante il manque des mots, on passe au-dessus, donc on dépasse aussi les problèmes."_

Chaque lundi, les patients sont impatients de se retrouver et d'accueillir aussi des membres de la chorale Sainte Claire, de Châteauneuf la Forêt © Radio France - Nathalie Col

La chorale expérimentée pendant quelques mois a finalement été pérennisée

En voyant les sourires et la joie de ces patients, l'orthophoniste Fanny Terro se réjouit elle aussi. Le pari est largement gagné puisque les patients améliorent leur articulation mais il travaillent aussi d'autres points, sans forcément s'en rendre compte. "On travaille la parole, la concentration mais l'intérêt est aussi plus global, avec une amélioration de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes." Le fait de se retrouver en groupe et de partager ces moments fait aussi du bien selon elle. "On est bien, on peut discuter avec un groupe et _partager ses difficultés mais aussi partager d'autres sujets de conversation_, comme dans n'importe quelle autre activité de loisirs." La chorale, baptisée "Les déphasés" a déjà donné des concerts devant un public de plusieurs dizaines de spectateurs. D'autres représentations sont envisagées.